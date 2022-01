Börsenplätze Tesla-Aktie:



Kurzprofil Tesla Inc.:



Tesla Inc. (ISIN: US88160R1014, WKN: A1CX3T, Ticker-Symbol: TL0, NASDAQ-Symbol: TSLA) ist einer der weltweit führenden Hersteller von Elektro-Sportwagen. Tesla Motors produziert emissionsfreie Seriensportwagen (Tesla Roadster) und Premium-Limousinen (Tesla Model S). Daneben verkauft Tesla Inc. verschiedene Komponenten für elektrische Antriebsstränge an führende Autohersteller wie Daimler oder Toyota. Mit der Übernahme des Sonnenstromunternehmens SolarCity knüpft Tesla an die Strategie an ein integrierter Großkonzern zu werden.



Hauptsitz von Tesla Inc. ist Palo Alto, Kalifornien, USA, CEO: Elon Musk. (31.01.2022/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Tesla-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Jochen Kauper vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von Tesla Inc. (ISIN: US88160R1014, WKN: A1CX3T, Ticker-Symbol: TL0, NASDAQ-Symbol: TSLA) unter die Lupe.Der E-Autobauer habe 2021 trotz Chipkrise und Lieferkettenproblemen so viel verdient wie noch nie in einem Geschäftsjahr. Gut 936.000 ausgelieferte Autos hätten ein Plus von 87 Prozent bedeutet. Langfristig peile Tesla jährliche Wachstumsraten von rund 50 Prozent an. Und dennoch habe Elon Musk Anleger und Analysten ausnahmsweise nicht überzeugen können.Da es weiter in den Lieferketten hake, habe Tesla-Chef etwas auf die Bremse getreten. "Wir werden keine neuen Fahrzeugmodelle vorstellen in diesem Jahr", habe Musk während einer Telefonkonferenz mit Analysten gesagt.Solle heißen: Der Cybertruck werde nicht vor 2023 kommen, was dazu führe, dass sich die Wettbewerber die Hände reiben würden. Ford werde seinen F150 Lightning Pickup 2022 ausrollen. GM habe erste Exemplare seines Hummer EV im Dezember an die Kunden ausgeliefert.Darüber hinaus werde vorerst die Entwicklung eines "Billig-Tesla" für rund 25.000 Dollar auf Eis gelegt.Weitaus optimistischer bleibe das Analysehaus Jefferies. Mit dem Q4 habe Tesla lediglich die schnell steigenden Konsensschätzungen erfüllt, beim freien Barmittelfluss aber dank Zuflüssen im Betriebskapital besser als gedacht abgeschnitten, habe Analyst Philippe Houchois geschrieben. Die operativen Kennziffern seien außergewöhnlich und als Bedrohung für die herkömmlichen Autobauer zu sehen. Die Pessimisten dürften aber den Mangel an neuen Modellen im Jahr 2022 hinterfragen. Philippe Houchois bleibe deshalb bei seinem Kaufvotum. Sein Kursziel laute 1.400 Dollar.Aus charttechnischer Sicht habe die Tesla-Aktie mit dem Rebound am Freitag die wichtige 200-Tage-Linie verteidigt. Anleger sollten sich bei einer Investition in die Aktie immer vor Augen halten, dass der Elektroauto-Pionier mit einem Börsenwert von knapp einer Billion Dollar auch nach dem Rücksetzer mehr als sportlich bewertet sei. Das Risiko sei dementsprechend höher im Vergleich zu einem Investment in General Motors.Positive Katalysatoren für die Aktie könnten im Jahr 2022 das Thema autonomes Fahren sowie neue Software-Abos und die Inbetriebnahme neuer Werke sein, so Jochen Kauper von "Der Aktionär". (Analyse vom 31.01.2021)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link