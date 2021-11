Börsenplätze Tesla-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Tesla-Aktie:

962,00 EUR -3,07% (26.11.2021, 12:42)



XETRA-Aktienkurs Tesla-Aktie:

961,50 EUR -2,88% (26.11.2021, 12:28)



NASDAQ-Aktienkurs Tesla-Aktie:

1.116,00 USD +0,63% (24.11.2021, 22:00)



ISIN Tesla-Aktie:

US88160R1014



WKN Tesla-Aktie:

A1CX3T



Ticker-Symbol Tesla-Aktie:

TL0



NASDAQ-Symbol Tesla-Aktie:

TSLA



Kurzprofil Tesla Inc.:



Tesla Inc. (ISIN: US88160R1014, WKN: A1CX3T, Ticker-Symbol: TL0, NASDAQ-Symbol: TSLA) ist einer der weltweit führenden Hersteller von Elektro-Sportwagen. Tesla Motors produziert emissionsfreie Seriensportwagen (Tesla Roadster) und Premium-Limousinen (Tesla Model S). Daneben verkauft Tesla Inc. verschiedene Komponenten für elektrische Antriebsstränge an führende Autohersteller wie Daimler oder Toyota. Mit der Übernahme des Sonnenstromunternehmens SolarCity knüpft Tesla an die Strategie an ein integrierter Großkonzern zu werden.



Hauptsitz von Tesla Inc. ist Palo Alto, Kalifornien, USA, CEO: Elon Musk. (26.11.2021/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Tesla-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Jochen Kauper vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie des Herstellers von Elektrofahrzeugen Tesla Inc. (ISIN: US88160R1014, WKN: A1CX3T, Ticker-Symbol: TL0, NASDAQ-Symbol: TSLA) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Tesla investiere in China. Elon Musk sei die Wichtigkeit des chinesischen Automarkts für die weitere Entwicklung des Elektroauto-Herstellers bewusst und stecke weitere 188 Millionen Dollar in den Ausbau des Produktionswerks in Shanghai.Durch die Investition sollten die Produktionskapazitäten in Werk in Shanghai ausgebaut und weitere 4.000 Mitarbeiter eingestellt werden. Das habe die staatliche Zeitung "Beijing Daily" am Freitag berichtet.Das Tesla-Werk sei für die Produktion von bis zu 500.000 Fahrzeugen pro Jahr ausgelegt. Aktuell verfüge die Fabrik über eine maximale Kapazität von 450.000 Elektroautos. Gebaut würden in China derzeit das Model 3 und das Model Y.Das Werk in Shanghai befinde sich zu 100 Prozent im Besitz von Tesla und sei das erste und einzige ausländische Pkw-Werk in China, das nicht von einem Joint Venture betrieben werde.Eine sehr gute Performance hätten in den letzten Monaten Nio XPeng , Aiways auch auch Li Auto gezeigt. Tesla müsse also weiter pushen, um Marktanteile in China zu gewinnen.Tesla sei nach der atemberaubenden Performance der Aktie in den letzten Monaten zum fünftgrößten Unternehmen in den USA aufgestiegen. Jedoch würden die Meinungen, was die Bewertung betreffe, noch immer weit auseinander gehen. Die Investoren würden Tesla derzeit eine üppige Bewertung von 1,1 Billionen Dollar spendieren. Zum Vergleich: Nio komme auf 66 Milliarden Dollar, XPeng auf 30 Milliarden Dollar, BYD auf 120 Milliarde Dollar. Heiße: Elon Musk dürfe sich mit seinem Team keine Auszeit gönnen. Er müsse weiter liefern.Etliche Anleger hätten Elon Musks Aktienverkäufe genutzt, um einzusteigen. Die Aktie habe wieder den Weg nach oben eingeschlagen. Nächster Widerstand ist das Hoch bei 1.270 Dollar, so Jochen Kauper von "Der Aktionär" zur Tesla-Aktie. (Analyse vom 26.11.2021)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link