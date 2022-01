Tradegate-Aktienkurs Tesla-Aktie:

756,80 EUR -9,16% (27.01.2022, 20:55)



XETRA-Aktienkurs Tesla-Aktie:

781,80 EUR -7,04% (27.01.2022, 17:35)



NASDAQ-Aktienkurs Tesla-Aktie:

848,95 USD -9,44% (27.01.2022, 20:40)



ISIN Tesla-Aktie:

US88160R1014



WKN Tesla-Aktie:

A1CX3T



Ticker-Symbol Tesla-Aktie:

TL0



NASDAQ-Symbol Tesla-Aktie:

TSLA



Kurzprofil Tesla Inc.:



Tesla Inc. (ISIN: US88160R1014, WKN: A1CX3T, Ticker-Symbol: TL0, NASDAQ-Symbol: TSLA) ist einer der weltweit führenden Hersteller von Elektro-Sportwagen. Tesla Motors produziert emissionsfreie Seriensportwagen (Tesla Roadster) und Premium-Limousinen (Tesla Model S). Daneben verkauft Tesla Inc. verschiedene Komponenten für elektrische Antriebsstränge an führende Autohersteller wie Daimler oder Toyota. Mit der Übernahme des Sonnenstromunternehmens SolarCity knüpft Tesla an die Strategie an ein integrierter Großkonzern zu werden.



Hauptsitz von Tesla Inc. ist Palo Alto, Kalifornien, USA, CEO: Elon Musk. (27.01.2022/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Tesla-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Marion Schlegel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von Tesla Inc. (ISIN: US88160R1014, WKN: A1CX3T, Ticker-Symbol: TL0, NASDAQ-Symbol: TSLA) unter die Lupe.Die Aktie von Tesla sei am Donnerstagabend mit einem Minus von 8,8 Prozent auf 855,23 Dollar der zweitstärkste Verlierer des Tages im NASDAQ 100. Am Mittwoch nach Börsenschluss habe der US-Elektroautobauer ein neues Rekordergebnis verkündet. Doch der Konzernchef Elon Musk habe mit seiner Ankündigung für deutlich fallende Kurse gesorgt.Ein konkretes Absatzziel für 2022 habe Tesla nicht ausgegeben, langfristig peile das Unternehmen jährliche Wachstumsraten von rund 50 Prozent an. Doch da es weiter in den Lieferketten hake, habe Konzernchef Elon Musk nun etwas auf die Bremse gedrückt. "Wir werden keine neuen Fahrzeugmodelle vorstellen in diesem Jahr", habe der Starunternehmer bei einer Konferenzschalte mit Analysten gesagt. Es mache keinen Sinn, da es immer noch einen Mangel an Bauteilen gebe.Auch der eigentlich schon für vergangenes Jahr geplante Produktionsstart des Elektro-Pickups "Cybertruck" dürfte sich laut Musk bis 2023 verzögern. Um die Herstellung auszuweiten, sei Tesla auch stark auf sein erstes europäisches Werk in Grünheide bei Berlin und eine neue US-Autofabrik im texanischen Austin angewiesen. Beide würden im Zeitplan hinterherhängen. Zu Grünheide habe sich Tesla bedeckt gehalten. Nach dem Beginn der Testphase warte der Konzern weiter auf die abschließenden Produktionsgenehmigungen der Behörden in Deutschland.Die US-Investmentbank Goldman Sachs habe die Einstufung für Tesla nach Quartalszahlen auf "buy" mit einem Kursziel von 1.200 US-Dollar belassen. Der Umsatz liege unter seiner Erwartung, so Analyst Mark Delaney in einer ersten Reaktion am Donnerstag nach den Zahlen des E-Autobauers für das vierte Quartal. Die Bruttomargen im Bereich Automotive seien aber stark.Mit Material von dpa-AFXBitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze Tesla-Aktie: