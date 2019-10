Nasdaq-Aktienkurs Tesla-Aktie:

Kurzprofil Tesla Inc.:



Tesla Inc. (ISIN: US88160R1014, WKN: A1CX3T, Ticker-Symbol: TL0, Nasdaq-Symbol: TSLA) ist einer der weltweit führenden Hersteller von Elektro-Sportwagen. Tesla Motors produziert emissionsfreie Seriensportwagen (Tesla Roadster) und Premium-Limousinen (Tesla Model S).



Daneben verkauft Tesla Inc. verschiedene Komponenten für elektrische Antriebsstränge an führende Autohersteller wie Daimler oder Toyota.



Mit der Übernahme des Sonnenstromunternehmens SolarCity knüpft Tesla an die Strategie an ein integrierter Großkonzern zu werden.



Hauptsitz von Tesla Inc. ist Palo Alto, Kalifornien, USA.



CEO: Elon Musk (07.10.2019/ac/a/n)







Hannover (www.aktiencheck.de) - Tesla-Aktienanalyse von Analyst Frank Schwope von der NORD LB:Frank Schwope, Analyst der NORD LB, rät in einer aktuellen Aktienanalyse weiterhin zum Verkauf der Aktie von Tesla Inc. (ISIN: US88160R1014, WKN: A1CX3T, Ticker-Symbol: TL0, Nasdaq-Symbol: TSLA) und senkt das Kursziel von 200 auf 195 USD.Nachdem Elon Musk angeblich per E-Mail an seine Mitarbeiter Auslieferungszahlen i.H.v. 100.000 Einheiten für das dritte Quartal 2019 in Aussicht gestellt habe, habe die tatsächliche Zahl von 97.000 Elektroautos doch erheblich enttäuscht, so der Analyst in einer heute veröffentlichten Studie. Dies sei nur eine Steigerung gegenüber dem Vorquartal von 1,9%. Zudem seien die Verkaufszahlen der Modelle S und X erneut rückläufig gewesen. Verglichen mit dem Vorjahresquartal seien die Auslieferungszahlen der Modelle S und X sogar um 37,1% von 27.660 auf nur noch 17.400 Stück gesunken. Schwope gehe davon aus, dass der Rückgang auf die Fokussierung des Hochfahrens der Produktion des Model 3 zurückzuführen sei. Nicht auszuschließen sei aber auch, dass die Bestellungen für die Modelle S und X nachlassen würden. Wenngleich das Model 3 das bei weitem absatzstärkste sei, verdiene der US-Elektroautobauer mit diesem doch deutlich weniger als mit den hochpreisigeren Modellen S und X. Die Ankündigung Elon Musks, dass im nächsten Jahr TeslaRobotaxis auf den Straßen unterwegs sein würden, halte Schwope für mehr als unrealistisch. Robotaxis, Hyperloop, Flüge zum Mars oder die Verbindung von Gehirnen mit Computern sind Science Fiction, Autos zu bauen sei harte Realität. Allzu oft verspreche Elon Musk eine glänzende Zukunft und kaschiere damit, dass er die Gegenwart nicht im Griff habe. Schwope erwarte für das Gesamtjahr 2019 rote Zahlen von Tesla und zweifele zudem an, dass das US-Unternehmen in Q3 und den Folgequartalen positive Nettoergebnisse erzielen könne.Frank Schwope, Analyst der NORD LB, bestätigt in einer aktuellen Aktienanalyse seine Verkaufsempfehlung für die Tesla-Aktie und reduziert zugleich das Kursziel für diese von 200 auf 195 USD. (Analyse vom 07.10.2019)