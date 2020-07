Nasdaq-Aktienkurs Tesla-Aktie:

Kurzprofil Tesla Inc.:



Tesla Inc. (ISIN: US88160R1014, WKN: A1CX3T, Ticker-Symbol: TL0, Nasdaq-Symbol: TSLA) ist einer der weltweit führenden Hersteller von Elektro-Sportwagen. Tesla Motors produziert emissionsfreie Seriensportwagen (Tesla Roadster) und Premium-Limousinen (Tesla Model S).



Daneben verkauft Tesla Inc. verschiedene Komponenten für elektrische Antriebsstränge an führende Autohersteller wie Daimler oder Toyota.



Mit der Übernahme des Sonnenstromunternehmens SolarCity knüpft Tesla an die Strategie an ein integrierter Großkonzern zu werden.



Hauptsitz von Tesla Inc. ist Palo Alto, Kalifornien, USA.



CEO: Elon Musk (16.07.2020/ac/a/n)



Der Elektroautobauer plane ein zweites Werk in den USA. Hierfür würden die Bundesstaaten Texas und Oklahoma miteinander konkurrieren. Tesla solle Steuererleichterungen i.H.v. rund 15 Mio. USD erhalten, falls das Unternehmen sein Werk im texanischen Austin baue. Bereits vergangene Woche habe der zuständige Landkreis Subventionen i.H.v. 50 Mio. USD genehmigt.Insgesamt betrage das Investitionsvolumen von Tesla rund 1,1 Mrd. USD. Das neue Werk schaffe ca. 5.000 neue Arbeitsplätze. Gebaut würden darin die neuen Cybertrucks. Eine offizielle Entscheidung gebe es allerdings immer noch nicht. Weder Tesla noch Musk hätten bislang eine finale Entscheidung verlauten lassen.Der Markt für Elektroautos boome. Mit dem Bau neuer Werke leite Tesla die richtigen Schritte ein, um die steigende Nachfrage nach Elektroautos zu bedienen. Die Tesla-Aktie habe einen atemberaubenden Anstieg in den letzten Wochen hinter sich. Der Börsenwert betrage mehr als 280 Mrd. USD! Anleger müssten mit kurzfristigen Rücksetzern rechnen. Stoppkurs nachziehen, so Pierre Kiren vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 16.07.2020)