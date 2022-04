Börsenplätze Tesla-Aktie:



Kurzprofil Tesla Inc.:



Tesla Inc. (ISIN: US88160R1014, WKN: A1CX3T, Ticker-Symbol: TL0, NASDAQ-Symbol: TSLA) ist einer der weltweit führenden Hersteller von Elektro-Sportwagen. Tesla Motors produziert emissionsfreie Seriensportwagen (Tesla Roadster) und Premium-Limousinen (Tesla Model S). Daneben verkauft Tesla Inc. verschiedene Komponenten für elektrische Antriebsstränge an führende Autohersteller wie Daimler oder Toyota. Mit der Übernahme des Sonnenstromunternehmens SolarCity knüpft Tesla an die Strategie an ein integrierter Großkonzern zu werden.



Hauptsitz von Tesla Inc. ist Palo Alto, Kalifornien, USA, CEO: Elon Musk. (21.04.2022/ac/a/n)



Wien (www.aktiencheck.de) - Tesla-Aktienanalyse von der Raiffeisen Bank International AG:Helge Rechberger, Analyst der Raiffeisen Bank International AG, nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Herstellers von Elektrofahrzeugen Tesla Inc. (ISIN: US88160R1014, WKN: A1CX3T, Ticker-Symbol: TL0, NASDAQ-Symbol: TSLA) unter die Lupe.Der Elektroauto-Pionier Tesla habe am 20.04. nach US-Börsenschluss seine Zahlen zum ersten Quartal 2022 präsentiert und dabei abermals positiv überraschen können. Insbesondere die in den vergangenen Monaten durchgesetzten Preissteigerungen hätten die Folgen der Inflation abzuwehren vermocht. Konzernchef Elon Musk habe im Zuge der Bilanz-Pressekonferenz erklärt, man werde in diesem Jahr mehr als 1,5 Millionen Fahrzeuge bauen können. Der US-Konzern habe sich zudem zuversichtlich gezeigt, über mehrere Jahre hinweg die Auslieferung um 50% jährlich steigern zu können, wobei in diesem Jahr möglicherweise 60% erreicht werden könnten.Für das erste Quartal habe Tesla einen um 81% höheren Umsatz von USD 18,8 Mrd. berichtet. Analysten hätten laut Refinitiv-Daten im Konsens USD 17,8 Mrd. erwartet. Der Nettogewinn habe bei USD 3,3 Mrd. gelegen nach USD 438 Mio. im Vorjahreszeitraum. Pro Aktie habe der Nettogewinn damit bei USD 3,22 gelegen. Hier hätten Analysten im Schnitt lediglich USD 2,26 vorhergesagt. Tesla habe dabei so viele Fahrzeuge ausgeliefert wie noch nie. Insgesamt seien in den ersten drei Monaten dieses Jahres 310.000 Autos zu den Kunden gerollt. Binnen Jahresfrist hätten sich die Auslieferungen im Auftaktquartal um zwei Drittel erhöht (!).Tesla habe jüngst die Preise seiner Fahrzeuge angehoben, um die steigenden Kosten auszugleichen. Der wichtigste begrenzende Faktor für die Fabriken seien wie in den vergangenen Quartalen die Lieferkettenprobleme, habe Tesla mitgeteilt. Dies dürfte sich auch das ganze Jahr über so fortsetzen. Allerdings sei der US-Konzern bis dato besser als mancher Mitbewerber mit den Lieferkettenbeschränkungen und der Pandemie zurechtgekommen. Der Konzern verwende etwa weniger knappe Halbleiter und habe Software neu geschrieben, um auf Bauteile ausweichen zu können, die weniger stark gefragt seien.Die Tesla-Aktie, die gestern im regulären Handel noch fast 5% an Wert eingebüßt habe, sei nachbörslich wieder um 6% angestiegen.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus:Offenlegungen7. Der zuständige Analyst oder eine sonstige an der Erstellung der Finanzanalyse mitwirkende natürliche Person besitzt Finanzinstrumente des von ihm analysierten Emittenten.Offenlegung von Umständen und Interessen, die die Objektivität der RBI gefährden könnten: www.raiffeisenresearch.com/disclosuresobjectivity