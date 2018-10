Nasdaq-Aktienkurs Tesla-Aktie:

USD 281,83 (04.10.2018)



ISIN Tesla-Aktie:

US88160R1014



WKN Tesla-Aktie:

A1CX3T



Ticker Symbol Tesla-Aktie Deutschland:

TL0



Ticker Symbol Tesla-Aktie Nasdaq:

TSLA



Kurzprofil Tesla Inc.:



Tesla Inc. (ISIN: US88160R1014, WKN: A1CX3T, Ticker-Symbol: TL0, Nasdaq-Symbol: TSLA) ist einer der weltweit führenden Hersteller von Elektro-Sportwagen. Tesla Motors produziert emissionsfreie Seriensportwagen (Tesla Roadster) und Premium-Limousinen (Tesla Model S).



Daneben verkauft Tesla Inc. verschiedene Komponenten für elektrische Antriebsstränge an führende Autohersteller wie Daimler oder Toyota. Zuletzt wurde SolarCity übernommen.



Hauptsitz von Tesla Inc. ist Palo Alto, Kalifornien, USA.



CEO: Elon Musk (05.10.2018/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Tesla-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Jonas Lerch vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Herstellers von Premium-Elektroautos Tesla Motors Inc. (ISIN: US88160R1014, WKN: A1CX3T, Ticker-Symbol: TL0, Nasdaq-Symbol: TSLA) unter die Lupe.Elon Musk könne es einfach nicht gut sein lassen. Gerade als jeder gedacht habe, nach der SEC-Klage kehre endlich etwas Ruhe ins Tesla-Chaos ein, hetze er gegen die Börsenaufsicht. Als "Shortseller Enrichment Comission" habe er die SEC gestern über seinen Twitter-Account bezeichnet. Übersetzt heiße das in etwa Leerverkäufer Bereicherungs-Kommission. Ein provokantes Statement, weil er dadurch der Börsenaufsicht unterstelle, sie würde auf der Seite der Shortseller stehen und diesen sogar zuarbeiten.Musk weiter: "Der neue Name ist so treffend". Sarkasmus, ein harmloses Wortspiel oder ein kluger Witz? Gefährliche Provokation dürfte es eher treffen, denn Musk habe erst diese Woche zu spüren bekommen, welche drastischen Auswirkungen seine Twitter-Schnellschüsse haben könnten. Denkbar unklug also, jetzt die SEC zu beleidigen. Das Eis werde dünn für Musk, denn eigentlich sollten seine Tweets seit Montag überwacht und kontrolliert werden - die neue Meldung sei anscheinend an den Aufsehern vorbeigegangen.Investoren seien zunehmend genervt vom virtuellen Schlagabtausch, der Titel liege vorbörslich mit 1,5% im Minus.Die Tesla-Aktie ist und bleibt nur etwas für Zocker, so Jonas Lerch von "Der Aktionär". (Analyse vom 05.10.2018)Börsenplätze Tesla-Aktie:XETRA-Aktienkurs Tesla-Aktie:239,50 Euro -2,71% (05.10.2018, 11:43)Tradegate-Aktienkurs Tesla-Aktie:239,32 Euro -2,15% (05.10.2018, 11:58)