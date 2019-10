Nasdaq-Aktienkurs Tesla-Aktie:

317,54 USD -3,10% (29.10.2019, 16:41)



ISIN Tesla-Aktie:

US88160R1014



WKN Tesla-Aktie:

A1CX3T



Ticker Symbol Tesla-Aktie Deutschland:

TL0



Ticker Symbol Tesla-Aktie Nasdaq:

TSLA



Kurzprofil Tesla Inc.:



Tesla Inc. (ISIN: US88160R1014, WKN: A1CX3T, Ticker-Symbol: TL0, Nasdaq-Symbol: TSLA) ist einer der weltweit führenden Hersteller von Elektro-Sportwagen. Tesla Motors produziert emissionsfreie Seriensportwagen (Tesla Roadster) und Premium-Limousinen (Tesla Model S).



Daneben verkauft Tesla Inc. verschiedene Komponenten für elektrische Antriebsstränge an führende Autohersteller wie Daimler oder Toyota.



Mit der Übernahme des Sonnenstromunternehmens SolarCity knüpft Tesla an die Strategie an ein integrierter Großkonzern zu werden.



Hauptsitz von Tesla Inc. ist Palo Alto, Kalifornien, USA.



CEO: Elon Musk (29.10.2019/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Tesla-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Florian Söllner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Elektroautobauers Tesla Inc. (ISIN: US88160R1014, WKN: A1CX3T, Ticker-Symbol: TL0, Nasdaq-Symbol: TSLA) unter die Lupe.Nach dem Ausbruch infolge des Erreichen des Break-evens im dritten Quartal korrigiere die Tesla-Aktie am Dienstag einen Teil ihrer Gewinne. Grund sei die Veröffentlichung von weiteren Details im 10-Q-Filing. Die Analysten von Roth hätten daraufhin ihr Rating von "neutral" auf "sell" gesenkt. Der Vorwurf: Tesla habe die Garantie-Rückstellungen pro Auto in Höhe von 185 Dollar gesenkt, was alleine 55 Millionen Dollar Einmal-Effekt auf den Gewinn gehabt hätte. Die gezeigte Profitabilität sei daher "nicht nachhaltig."Gleichzeitig gebe es jedoch eine große Studie von Bloomberg, der zufolge tatsächlich die zu Beginn schlechte Qualität beim Model 3 besser geworden sei. So habe es noch im Februar 2019 pro 100 verkaufter Autos 101 Fehler beziehungsweise Kundenbeschwerden gegeben. Im September sei laut der neuen Grafik die Anzahl der Vorfälle auf 35 gefallen.Auch wenn das Papier heute korrigiert - kurzfristig ist die 200-Tage-Linie genommen und das Kaufsignal intakt, so Florian Söllner von "Der Aktionär" zur Tesla-Aktie. (Analyse vom 29.10.2019)Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die durch die durch die Publikation etwaig resultierende Kursentwicklung profitieren: Tesla.Börsenplätze Tesla-Aktie:Xetra-Aktienkurs Tesla-Aktie:286,70 EUR -2,99% (29.10.2019, 16:56)Tradegate-Aktienkurs Tesla-Aktie:286,70 EUR -2,99% (29.10.2019, 16:56)