Kurzprofil Tesla Inc.:



Tesla Inc. (ISIN: US88160R1014, WKN: A1CX3T, Ticker-Symbol: TL0, Nasdaq-Symbol: TSLA) ist einer der weltweit führenden Hersteller von Elektro-Sportwagen. Tesla Motors produziert emissionsfreie Seriensportwagen (Tesla Roadster) und Premium-Limousinen (Tesla Model S).



Daneben verkauft Tesla Inc. verschiedene Komponenten für elektrische Antriebsstränge an führende Autohersteller wie Daimler oder Toyota.



Mit der Übernahme des Sonnenstromunternehmens SolarCity knüpft Tesla an die Strategie an ein integrierter Großkonzern zu werden.



Hauptsitz von Tesla Inc. ist Palo Alto, Kalifornien, USA.



CEO: Elon Musk (18.11.2020/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Tesla-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Timo Nützel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie von Tesla Inc. (ISIN: US88160R1014, WKN: A1CX3T, Ticker-Symbol: TL0, Nasdaq-Symbol: TSLA) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Die Tesla-Aktie sei gestern mit einem riesigen Sprung nach oben in den Handelstag gestartet. Der E-Autobauer werde noch in diesem Jahr in einen der wichtigsten Aktienindices der Welt, den S&P 500, aufgenommen. Trotz des anfänglichen Kurssprungs sei das Papier an einer wichtigen Hürde abgeprallt.Die Tesla-Aktie konsolidiere, seitdem sie am 1. September ein neues Allzeithoch bei 502,49 Dollar markiert habe, in einer symmetrischen Dreiecksformation. In den vergangenen zwei Wochen habe das Papier mehrmals die untere Begrenzungslinie durchbrochen, sei dann aber wieder zurück ins Dreieck gekehrt und habe dabei eng um die 50-Tage-Linie geschwankt, die gerade bei 420,72 Dollar verlaufe.Mit der Nachricht vom Montag sei die Aktie schließlich über die obere Begrenzungslinie bei 440 Dollar gesprungen, sei aber im Laufe des Handelstages am Widerstand vom Oktober-Hoch bei 465,90 Dollar abgeprallt und habe mit 441,61 Dollar wieder knapp über der Ausbruchsstelle geschlossen. Gelinge in den folgenden Tagen der Sprung über das Oktober-Hoch, rücke das Allzeithoch in den Fokus. Pralle der Kurs erneut ab, sei aufgrund der niedrigen Trendstärke mit einer anhaltenden Konsolidierung zu rechnen.Nehme die Tesla-Aktie die Hürde am Oktober-Hoch, könnten Trader auf eine starke Aufwärtsbewegung spekulieren. Wer bereits investiert ist, bleibt an Bord und zieht den Stopp auf 295,00 Dollar nach, so Timo Nützel von "Der Aktionär". (Analyse vom 18.11.2020)