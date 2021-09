XETRA-Aktienkurs Tesla-Aktie:

634,40 EUR +1,63% (07.09.2021, 17:35)



NASDAQ-Aktienkurs Tesla-Aktie:

753,4898 USD +2,72% (07.09.2021, 21:20)



ISIN Tesla-Aktie:

US88160R1014



WKN Tesla-Aktie:

A1CX3T



Ticker-Symbol Tesla-Aktie:

TL0



NASDAQ-Symbol Tesla-Aktie:

TSLA



Kurzprofil Tesla Inc.:



Tesla Inc. (ISIN: US88160R1014, WKN: A1CX3T, Ticker-Symbol: TL0, NASDAQ-Symbol: TSLA) ist einer der weltweit führenden Hersteller von Elektro-Sportwagen. Tesla Motors produziert emissionsfreie Seriensportwagen (Tesla Roadster) und Premium-Limousinen (Tesla Model S).



Daneben verkauft Tesla Inc. verschiedene Komponenten für elektrische Antriebsstränge an führende Autohersteller wie Daimler oder Toyota.



Mit der Übernahme des Sonnenstromunternehmens SolarCity knüpft Tesla an die Strategie an ein integrierter Großkonzern zu werden.



Hauptsitz von Tesla Inc. ist Palo Alto, Kalifornien, USA.



CEO: Elon Musk. (07.09.2021/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Tesla-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Carsten Kaletta vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie des Elektroautomobilherstellers Tesla Inc. (ISIN: US88160R1014, WKN: A1CX3T, Ticker-Symbol: TL0, NASDAQ-Symbol: TSLA) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Tesla gehöre heute mit einem Plus von drei Prozent zu den Top-Gewinnern im S&P 500 . Die aktuelle Meldung aus Deutschland, dass der Bund und Brandenburg die Weichen für eine Förderung der geplanten Batteriefabrik stellen möchten, dürfte eine gewisse Rolle spielen - immerhin sei von 1,1 Milliarden Euro die Rede. Überdies gebe es weitere Treiber für das Papier des amerikanischen Elektroautobauers.Kurzer Rückblick: Am Freitag, vor dem Feiertagswochenende, solle die Gründerin von ARK Invest, Cathie Wood, den Anlegern gesagt haben, dass der Marktanteil von Tesla "weltweit ziemlich dramatisch gestiegen ist". Sie glaube nun, dass die Aktie bis 2025 3.000 Dollar wert sein könnte. Zur Einordnung: Der aktuelle Kurs liege bei rund 755 Dollar.CEO Elon Musk habe seinen Mitarbeitern daraufhin in einer E-Mail mitgeteilt, dass er Cathie Wood zustimme und dass das Unternehmen bis 2025 zwischen fünf und zehn Millionen Fahrzeuge pro Jahr verkaufen könnte, wenn Tesla "wirklich gut arbeitet".Am Dienstag habe Electrek berichtet, dass eine neue Version von Teslas Full Self-Driving (FSD)-Software für autonome Autos, Version FSD Beta 9, unter den Teilnehmern von Teslas Early-Access-Programm "herumgereicht" werde. Das bedeute zwar nicht, dass die neue Version einsatzbereit sei oder dass sie, wie von Musk versprochen, bis Ende September veröffentlicht werde. Aber es bedeute, dass Tesla die Software für die Veröffentlichung vorbereite und dass zumindest einige Leute bereits in der Lage seien, sie zu nutzen.Fördergelder in Milliarden-Höhe, eine übertrieben optimistische Cathie Wood und dazu noch starke Verkaufsprognosen von Elon Musk - dieser Cocktail dürfte für den Kurszuwachs verantwortlich sein.(Mit Material von dpa-AFX)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Tesla-Aktie:Tradegate-Aktienkurs Tesla-Aktie:635,50 EUR +2,42% (07.09.2021, 21:31)