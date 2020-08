Tradegate-Aktienkurs Tesla-Aktie:

1.230,20 EUR -0,03% (10.08.2020, 14:39)



XETRA-Aktienkurs Tesla-Aktie:

1.237,20 EUR -0,90% (10.08.2020, 14:18)



Nasdaq-Aktienkurs Tesla-Aktie:

1.452,71 USD -2,48% (07.08.2020)



ISIN Tesla-Aktie:

US88160R1014



WKN Tesla-Aktie:

A1CX3T



Ticker-Symbol Tesla-Aktie Deutschland:

TL0



Ticker-Symbol Tesla-Aktie Nasdaq:

TSLA



Kurzprofil Tesla Inc.:



Tesla Inc. (ISIN: US88160R1014, WKN: A1CX3T, Ticker-Symbol: TL0, Nasdaq-Symbol: TSLA) ist einer der weltweit führenden Hersteller von Elektro-Sportwagen. Tesla Motors produziert emissionsfreie Seriensportwagen (Tesla Roadster) und Premium-Limousinen (Tesla Model S).



Daneben verkauft Tesla Inc. verschiedene Komponenten für elektrische Antriebsstränge an führende Autohersteller wie Daimler oder Toyota.



Mit der Übernahme des Sonnenstromunternehmens SolarCity knüpft Tesla an die Strategie an ein integrierter Großkonzern zu werden.



Hauptsitz von Tesla Inc. ist Palo Alto, Kalifornien, USA. (10.08.2020/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Tesla-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Carsten Kaletta vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von Tesla Inc. (ISIN: US88160R1014, WKN: A1CX3T, Ticker-Symbol: TL0, Nasdaq-Symbol: TSLA) unter die Lupe.Die Tesla-Aktien seien im Juli um rund 30 Prozent gestiegen. Der Titel sei dank eines guten Gesamtmarkts, eines ausgewiesenen Quartalsgewinns im vierten Quartal und positiver Analystenstimmen (Oppenheim und Wedbush) geklettert. Dazu ziehe der weltgrößte Hersteller von Elektroautos mit Überschall-Geschwindigkeit eine Giga-Factory nach der anderen hoch - die neueste in Texas für rund 100 Millionen Dollar. Und: Elon Musk habe jetzt auch den deutschen Dienstwagenmarkt im Visier.Noch liege Teslas Anteil hier laut "Süddeutscher Zeitung" bei unter einem Prozent. Auch, weil viele Arbeitgeber Firmenautos auf deutsche Hersteller beschränken würden. Doch Teslas Anteil wachse kontinuierlich - wie auch der gesamte E-Auto-Markt in Deutschland, befeuert durch die aktuell erhöhte Kaufprämie.Konkret würden die Zahlen der "Süddeutschen Zeitung" ausweisen: Von Januar bis Juni 2020 seien in Deutschland 2.004 Teslas als Firmenwagen zugelassen worden. Damit sei der größte Elektro-Autobauer der Welt auf einen guten Weg, seinen gesamten Vorjahreswert von 3.853 Stück zu übertreffen. Von Porsche seien es im selben Zeitraum 2.939 Autos gewesen, dabei habe der Premiumhersteller im vergangenen Jahr 8.162 Dienstautos abgesetzt. Auch VW, BMW, Mercedes und Audi hätten im ersten Halbjahr lediglich ein knappes Drittel ihres Vorjahreswertes erreichen können.Chancen biete Tesla auch das neue Model Y. Der Elektro-SUV könnte aufgrund seiner höheren Familientauglichkeit gerade für Fach- und Führungskräfte mit Kindern interessant sein, die das Fahrzeug auch im privaten Alltag und im Urlaub würden nutzen wollen. Es solle wie das Model 3 in der Gigafactory in Brandenburg produziert werden.Tesla sei in Sachen "E-Mobility" das Nonplusultra. Einige Analysten würden das Papier perspektivisch bei über 2.000 Dollar sehen. Dennoch: Aus Sicht des "Aktionär" habe die Tesla-Aktie bereits viel eingepreist.Mit Material von dpa-AFXBitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren: Tesla.Börsenplätze Tesla-Aktie: