Nasdaq-Aktienkurs Tesla-Aktie:

317,22 USD -0,08% (05.11.2019, 22:00)



ISIN Tesla-Aktie:

US88160R1014



WKN Tesla-Aktie:

A1CX3T



Ticker Symbol Tesla-Aktie Deutschland:

TL0



Ticker Symbol Tesla-Aktie Nasdaq:

TSLA



Kurzprofil Tesla Inc.:



Tesla Inc. (ISIN: US88160R1014, WKN: A1CX3T, Ticker-Symbol: TL0, Nasdaq-Symbol: TSLA) ist einer der weltweit führenden Hersteller von Elektro-Sportwagen. Tesla Motors produziert emissionsfreie Seriensportwagen (Tesla Roadster) und Premium-Limousinen (Tesla Model S).



Daneben verkauft Tesla Inc. verschiedene Komponenten für elektrische Antriebsstränge an führende Autohersteller wie Daimler oder Toyota.



Mit der Übernahme des Sonnenstromunternehmens SolarCity knüpft Tesla an die Strategie an ein integrierter Großkonzern zu werden.



Hauptsitz von Tesla Inc. ist Palo Alto, Kalifornien, USA.



CEO: Elon Musk (06.11.2019/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Tesla-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Florian Söllner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Elektroautobauers Tesla Inc. (ISIN: US88160R1014, WKN: A1CX3T, Ticker-Symbol: TL0, Nasdaq-Symbol: TSLA) unter die Lupe.Gute Nachricht für das Elektroauto: Die deutsche Kaufprämie solle von 4.000 auf 6.000 Euro je Auto angehoben werden. Das dürfte einen großen Wachstumsschub auslösen. Zu den bisher 140.000 Förderanträgen könnten durch das neue, bis 2025 offene Budget weitere 700.000 Elektrofahrzeuge gefördert werden. Grandiose Aussichten für Elektroautobauer wie Tesla.Kurzfristig würden die europäischen Absatzzahlen für Tesla aber ernüchternd auszufallen drohen. Wachstumsimpulse könnte dann die tatsächliche Einführung der neuen, um 50% erhöhten deutschen Kaufprämie mit sich bringen. Große Hoffnung setze der US-Konzern jedoch v.a. auf den chinesischen Absatzmarkt. Die Batteriebelieferung dafür scheine nun gesichert. Bloomberg zitiere am 6. November "mit der Sache betraute Personen", wonach mit dem Batteriegiganten CATL eine vorläufige Einigung habe erzielt werden können. Im ersten Schritt für Lieferungen für Teslas "Made in China" sei künftig allerdings auch eine Ausweitung auf andere Märkte denkbar.Insgesamt wolle Tesla 2019 mehr als 360.000 Autos ausliefern - das ursprüngliche Ziel eines Absatzes von 1 Mio. Autos im Jahr 2020 sei aber noch ein weites Stück entfernt. Wichtig für weiteres Wachstum sei ein Erfolg des neuen Model Y, so Florian Söllner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 06.11.2019)Hinweis:Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Tesla-Aktie:Xetra-Aktienkurs Tesla-Aktie:285,95 EUR -1,28% (06.11.2019, 11:23)Tradegate-Aktienkurs Tesla-Aktie:285,50 EUR -0,35% (06.11.2019, 11:48)