Kurzprofil Tesla Inc.:



Tesla Inc. (ISIN: US88160R1014, WKN: A1CX3T, Ticker-Symbol: TL0, Nasdaq-Symbol: TSLA) ist einer der weltweit führenden Hersteller von Elektro-Sportwagen. Tesla Motors produziert emissionsfreie Seriensportwagen (Tesla Roadster) und Premium-Limousinen (Tesla Model S).



Daneben verkauft Tesla Inc. verschiedene Komponenten für elektrische Antriebsstränge an führende Autohersteller wie Daimler oder Toyota.



Mit der Übernahme des Sonnenstromunternehmens SolarCity knüpft Tesla an die Strategie an ein integrierter Großkonzern zu werden.



Hauptsitz von Tesla Inc. ist Palo Alto, Kalifornien, USA.



CEO: Elon Musk (02.11.2020/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Tesla-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Carsten Kaletta vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von Tesla Inc. (ISIN: US88160R1014, WKN: A1CX3T, Ticker-Symbol: TL0, Nasdaq-Symbol: TSLA) unter die Lupe.Tesla sei beim Thema "Elektromobilität" die Nummer 1. Zudem habe der Elektroauto-Pionier einen gehörigen Vorsprung vor der Konkurrenz. Dennoch scheine es nicht völlig unmöglich, die Mannen um Elon Musk zu bezwingen, wie "Business Insider" berichte. So schicke sich nämlich VW in einem skandinavischen Land an, den unangefochtenen Marktführer vom Thron zu stoßen.Norwegen sei ein Land, das sozusagen als Vorbild in Sachen Elektromobilität fungiere. Hier habe Tesla bis Ende September 2020, also in den ersten neun Monaten, "nur" 3.197 Neuwagen seines Models 3 verkaufen können. Audi habe hingegen mit seinem Elektro-SUV, dem E-tron, 7.690 Autos an den Mann gebracht, berichte "Business Insider" und berufe sich dabei auf Daten der norwegischen Verkehrsbehörde OFV.Und auch der ID.3 von Volkswagen habe in Norwegen einen rasanten Start hingelegt: Nach seiner Markteinführung habe der Wolfsburger Autobauer im September 1.989 Exemplare verkauft. Vom Tesla Model 3 seien im selben Monat nur 1.116 Neuwagen zugelassen worden. Volkswagens ID.3 sei damit gleichzeitig in Norwegen das meistverkaufte Auto im September gewesen.Klar, Tesla sei bei der Elektromobilität derzeit im Vergleich zur Konkurrenz genauso vorn wie bei der Digitalisierung. Dennoch zeige sich am Beispiel Norwegen, dass Tesla durchaus einen Blick in den Rückspiegel werfen sollte. Dennoch: Aus Sicht des "Aktionär" habe die Aktie des kalifornischen Elektro-Pioniers nach wie vor gewaltiges Potenzial.