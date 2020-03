XETRA-Aktienkurs Tesla-Aktie:

Kurzprofil Tesla Inc.:



Tesla Inc. (ISIN: US88160R1014, WKN: A1CX3T, Ticker-Symbol: TL0, Nasdaq-Symbol: TSLA) ist einer der weltweit führenden Hersteller von Elektro-Sportwagen. Tesla Motors produziert emissionsfreie Seriensportwagen (Tesla Roadster) und Premium-Limousinen (Tesla Model S).



Daneben verkauft Tesla Inc. verschiedene Komponenten für elektrische Antriebsstränge an führende Autohersteller wie Daimler oder Toyota.



Mit der Übernahme des Sonnenstromunternehmens SolarCity knüpft Tesla an die Strategie an ein integrierter Großkonzern zu werden.



Hauptsitz von Tesla Inc. ist Palo Alto, Kalifornien, USA.



CEO: Elon Musk (19.03.2020/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Tesla-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Jochen Kauper vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von Tesla Inc. (ISIN: US88160R1014, WKN: A1CX3T, Ticker-Symbol: TL0, Nasdaq-Symbol: TSLA) unter die Lupe.Normalerweise sei Elon Musk dafür bekannt, seine im Vorfeld groß angekündigten Auslieferungstermine weitestgehend nicht einhalten zu können. Seine Aktionäre habe Musk jedenfalls auf seine Seite ziehen können. Viele hätten ihre Meinungen radikal geändert.Auch Auto-Experte Ferdinand Dudenhöffer von der Universität St Gallen sei für Tesla sehr positiv gestimmt. "Connectivity, automatisches Fahren, Salesforce - also was mit Software und schnellen Rechner zusammenhängt ist die Domäne von Elon Musk. Tesla wird zum "Apple" der Autobranche", habe Dudenhöffer gegenüber "Der Aktionär" gesagt.Was den neuen SUV, das Model Y betreffe, so habe Musk Wort gehalten. Der im Vorfeld geplante Auslieferungstermin Herbst 2020 sei sogar unterboten worden. Der Wagen werde in den USA seit dem 16. März an erste Kunden übergeben. Allerdings könnte die Corona-Krise auch Tesla einen Strich durch die Rechnung machen. Aufgrund der Corona-Pandemie müsse das Tesla-Werk in Kalifornien für die nächsten drei Wochen schließen. In dieser Zeit würden keine neuen Model Y gebaut.Grund dafür sei die Verordnung "Shelter in Place". Diese sei für sieben Bezirke im Großraum San Francisco Bay Area ausgesprochen worden. Unternehmen müssten ihren Betrieb auf ein Minimum beschränken. Dadurch solle die Ausbreitung des Coronavirus verlangsamt werden. Im Falle von Tesla heiße das, dass bis auf weiteres keine neuen Autos, sprich kein neues Model Y, mehr vom Band laufen würden. Ein Rückschlag für Tesla? Nicht unbedingt."Elon Musk und Tesla haben für Model 3 einen eigenen Super-Chip entwickelt und programmiert. Alle Facetten des Autos werden aus diesem Zentralcomputer gesteuert. Es gibt dann nicht mehr die 80 Steuergeräte, die von unterschiedlichen Herstellern mit komplizierten Schnittstellen abgestimmt werden müssen. Waymo, Apple, Tesla definieren das Auto von morgen", habe Autoexperte Ferdinand Dudenhöffer gegenüber "Der Aktionär" gesagt.Ganz am Rande bemerkt: Tesla-Chef Elon Musk meinte unlängst, er hätte mehr Angst vor der Panik als vor dem Virus selbst. (Analyse vom 19.03.2020)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze Tesla-Aktie:Tradegate-Aktienkurs Tesla-Aktie:379,95 EUR +14,44% (19.03.2020, 16:53)