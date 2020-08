ISIN Tesla-Aktie:

US88160R1014



WKN Tesla-Aktie:

A1CX3T



Ticker-Symbol Tesla-Aktie Deutschland:

TL0



Ticker-Symbol Tesla-Aktie Nasdaq:

TSLA



Kurzprofil Tesla Inc.:



Tesla Inc. (ISIN: US88160R1014, WKN: A1CX3T, Ticker-Symbol: TL0, Nasdaq-Symbol: TSLA) ist einer der weltweit führenden Hersteller von Elektro-Sportwagen. Tesla Motors produziert emissionsfreie Seriensportwagen (Tesla Roadster) und Premium-Limousinen (Tesla Model S).



Daneben verkauft Tesla Inc. verschiedene Komponenten für elektrische Antriebsstränge an führende Autohersteller wie Daimler oder Toyota.



Mit der Übernahme des Sonnenstromunternehmens SolarCity knüpft Tesla an die Strategie an ein integrierter Großkonzern zu werden.



Hauptsitz von Tesla Inc. ist Palo Alto, Kalifornien, USA.



CEO: Elon Musk (31.08.2020/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Tesla-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Jochen Kauper vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von Tesla Inc. (ISIN: US88160R1014, WKN: A1CX3T, Ticker-Symbol: TL0, Nasdaq-Symbol: TSLA) unter die Lupe.Die Hersteller von Elektroautos und Plug-in-Hybriden würden mit ihren Produkten den Nerv der Zeit treffen. Kein Wunder, dass die Aktien von Tesla, Li Auto und Nio durch die Decke gehen würden. Zuletzt habe Xpeng Motors den Sprung aufs Parkett gewagt. Xpeng habe mehrere spannende Kapitalgeber an Bord. Schon länger gehöre u.a. der Smartphone-Hersteller Xiaomi zu den Anteilseignern. Erst vor wenigen Wochen habe eine Gruppe von Investoren, darunter Aspex, Hillhouse und Sequoia, weitere 400 Mio. USD in das Start-up gesteckt.Durchaus denkbar, dass Xpeng aufgrund des spannenden Produktportfolios sowie der starken Kapitalgeber zu einem interessanten Player im Markt für Elektroautos heranwachse. Trotz der hohen Bewertung von 16,7 Mrd. USD sei eine kleine Position als Depotbeimischung vertretbar, so Jochen Kauper vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 31.08.2020)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Tesla-Aktie:384,50 EUR +3,26% (31.08.2020, 11:51)XETRA-Aktienkurs Tesla-Aktie:382,65 EUR -0,09% (31.08.2020, 11:36)Nasdaq-Aktienkurs Tesla-Aktie:442,68 USD -1,13% (28.08.2020, 22:00)