Kurzprofil Tesla Inc.:



Tesla Inc. (ISIN: US88160R1014, WKN: A1CX3T, Ticker-Symbol: TL0, NASDAQ-Symbol: TSLA) ist einer der weltweit führenden Hersteller von Elektro-Sportwagen. Tesla Motors produziert emissionsfreie Seriensportwagen (Tesla Roadster) und Premium-Limousinen (Tesla Model S).



Daneben verkauft Tesla Inc. verschiedene Komponenten für elektrische Antriebsstränge an führende Autohersteller wie Daimler oder Toyota.



Mit der Übernahme des Sonnenstromunternehmens SolarCity knüpft Tesla an die Strategie an ein integrierter Großkonzern zu werden.



Hauptsitz von Tesla Inc. ist Palo Alto, Kalifornien, USA.



CEO: Elon Musk. (09.09.2021/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Tesla-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Carsten Kaletta vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Elektroautomobilherstellers Tesla Inc. (ISIN: US88160R1014, WKN: A1CX3T, Ticker-Symbol: TL0, NASDAQ-Symbol: TSLA) unter die Lupe.Der US-Konzern sei in China richtig gut im Geschäft. So habe Tesla im Reich der Mitte im August mehr Fahrzeuge verkauft als je zuvor und damit zum ersten Mal eine besondere Schwelle überschritten. Konkret habe das Unternehmen im vergangenen Monat 44.264 Fahrzeuge in China abgesetzt und damit zum ersten Mal die 40.000er-Schwelle für monatliche Verkäufe überschritten. Im Vergleich zum Juli sei das ein Plus von 34%, im Vergleich zum entsprechenden Vorjahreszeitraum sogar ein Zuwachs von 275%, wie chinadaily.com unter Berufung auf den chinesischen Autoverband CPCA berichte. Zur Einordnung: Nach Angaben des Verbandes seien im August in China insgesamt 1,45 Mio. Pkw verkauft worden und damit rund 15% weniger als im Vorjahr.Und eine weitere Zahl steche ins Auge: In den ersten acht Monaten des Jahres 2021 habe Tesla laut CPCA bereits mehr als 250.000 Autos in China verkauft und damit das gesamte Verkaufsvolumen des letzten Jahres übertroffen. Und laut jüngsten Aussagen von Tesla-CEO Elon Musk werde der September der "verrückteste Auslieferungsmonat, den es jemals gab", sein. Dies werde sich wahrscheinlich auch in China niederschlagen, wo der Autohersteller im September möglicherweise mehr als 40.000 Fahrzeuge des Model 3 und Model Y ausliefern könnte, wie Electrek mutmaße.Das seien erfreuliche Nachrichten aus dem Reich der Mitte. Genauso positiv sei, dass die Tesla-Aktie am Mittwoch (genauso wie am Dienstag) Relative Stärke zeige. Überwinde das Papier (demnächst) den Widerstand bei 753 USD, sei der Weg bis zum nächsten Etappenziel bei 780 USD frei. Investierte Anleger könnten weiter an Bord bleiben, so Carsten Kaletta vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 08.09.2021)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Tradegate-Aktienkurs Tesla-Aktie:637,90 EUR +0,33% (08.09.2021, 22:26)XETRA-Aktienkurs Tesla-Aktie:631,80 EUR -0,41% (08.09.2021, 17:35)NASDAQ-Aktienkurs Tesla-Aktie:753,87 USD +0,13% (08.09.2021, 22:00)