NASDAQ-Aktienkurs Tesla-Aktie:

677,00 USD -8,76% (25.02.2021)



ISIN Tesla-Aktie:

US88160R1014



WKN Tesla-Aktie:

A1CX3T



Ticker-Symbol Tesla-Aktie:

TL0



NASDAQ-Ticker-Symbol Tesla-Aktie:

TSLA



Kurzprofil Tesla Inc.:



Tesla Inc. (ISIN: US88160R1014, WKN: A1CX3T, Ticker-Symbol: TL0, NASDAQ-Ticker-Symbol: TSLA) ist einer der weltweit führenden Hersteller von Elektro-Sportwagen. Tesla Motors produziert emissionsfreie Seriensportwagen (Tesla Roadster) und Premium-Limousinen (Tesla Model S).



Daneben verkauft Tesla Inc. verschiedene Komponenten für elektrische Antriebsstränge an führende Autohersteller wie Daimler oder Toyota.



Mit der Übernahme des Sonnenstromunternehmens SolarCity knüpft Tesla an die Strategie an ein integrierter Großkonzern zu werden.



Hauptsitz von Tesla Inc. ist Palo Alto, Kalifornien, USA.



CEO: Elon Musk (26.02.2021/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Tesla-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Timo Nützel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie des Elektrowagenbauers Tesla Inc. (ISIN: US88160R1014, WKN: A1CX3T, Ticker-Symbol: TL0, NASDAQ-Ticker-Symbol: TSLA) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Auch am gestrigen Donnertag hätten die US-Tech-Aktien herbe Verluste hinnehmen müssen. Auslöser der scharfen Abwärtsbewegung sei diesmal der rasante Renditeanstieg am Anleihemarkt gewesen. Bei der Tesla-Aktie habe sich dies gestern mit einem Minus von acht Prozent geäußert. Charttechnisch sehe es jetzt für den Wert äußerst spannend aus.Noch zwischen dem Allzeithoch am 25. Januar bei 900,40 Dollar und letztem Freitag habe die Tesla-Aktie in einer Seitwärtsrange konsolidiert. Wie in der vergangenen Trading-Chance vermutet, sei der Wert am Montag unter die Begrenzung der Range bei 780,10 Dollar gefallen und habe daraufhin stark zurückgesetzt. Dabei sei der Kurs am Dienstag sogar unter die massive Unterstützung am Zwischenhoch bei 695 Dollar gerutscht und sei kurzzeitig bis an die 100-Tage-Linie bei 619 Dollar gefallen.Seit gestern liefere das Chartbild nun gegensätzliche Signale. Zum einen sei der Stochastik-Wert aus dem überverkauften Bereich zurückgekehrt und generiere damit ein Kaufsignal. Außerdem stehe der Kurs außerhalb des Bollinger-Bands, was eine Erholungsbewegung wahrscheinlich mache. Doch andererseits habe die Aktie gestern unter der Unterstützung bei 695 Dollar geschlossen, wodurch jetzt ein erneuter Test des GD100 denkbar wäre.Das Chartbild der Tesla-Aktie liefere widersprüchliche Signale. Könne die Marke bei 695 Dollar in Kürze nicht zurückerobert werden, würden weitere Rücksetzer drohen.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze Tesla-Aktie:Tradegate-Aktienkurs Tesla-Aktie:564,40 EUR +0,59% (26.02.2021, 13:40)XETRA-Aktienkurs Tesla-Aktie:559,50 EUR -4,24% (26.02.2021, 13:25)