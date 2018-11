Tradegate-Aktienkurs Tesla-Aktie:

309,50 EUR +1,26% (21.11.2018, 12:04)



Nasdaq-Aktienkurs Tesla-Aktie:

347,49 USD (20.11.2018)



ISIN Tesla-Aktie:

US88160R1014



WKN Tesla-Aktie:

A1CX3T



Ticker Symbol Tesla-Aktie Deutschland:

TL0



Ticker Symbol Tesla-Aktie Nasdaq:

TSLA



Kurzprofil Tesla Inc.:



Tesla Inc. (ISIN: US88160R1014, WKN: A1CX3T, Ticker-Symbol: TL0, Nasdaq-Symbol: TSLA) ist einer der weltweit führenden Hersteller von Elektro-Sportwagen. Tesla Motors produziert emissionsfreie Seriensportwagen (Tesla Roadster) und Premium-Limousinen (Tesla Model S).



Daneben verkauft Tesla Inc. verschiedene Komponenten für elektrische Antriebsstränge an führende Autohersteller wie Daimler oder Toyota. Zuletzt wurde SolarCity übernommen.



Hauptsitz von Tesla Inc. ist Palo Alto, Kalifornien, USA.



CEO: Elon Musk (21.11.2018/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Tesla-Aktienanalyse vom Anlegermagazin "Der Aktionär":Marco Bernegg von "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Herstellers von Premium-Elektroautos Tesla Motors Inc. (ISIN: US88160R1014, WKN: A1CX3T, Ticker-Symbol: TL0, Nasdaq-Symbol: TSLA) unter die Lupe.Der Grat zwischen Genie und Wahnsinn sei bekanntlich sehr schmal. Elon Musk habe die Balance auf diesem Grat in eine Kunst verwandelt. Auf der einen Seite tendiere er in Richtung Genie, indem er ein Unternehmen nach dem anderen gründe, von denen einige die Welt verändern könnten. Andererseits aber überwiege in vielen Situationen - wie z.B. dem berühmten "Taking Tesla private" Tweet und dem darin enthaltenen 4/20-Bezug zur Cannabis-Kultur - auch der Wahnsinn.Die Geister mögen sich am exzentrischen Tesla-Gründer scheiden, doch sei ihm nicht abzuerkennen, dass er alles versuche, die Zukunft etwas besser zu gestalten. Das habe auch der renommierte Astrophysiker Neil deGrasse Tyson gegenüber CNBC bestätigt. Wenn es um die Frage gehe, welche Tech-Koryphäe der heutigen Generation den größten nachhaltigen Effekt auf die Menschheit habe, sehe Tysen Elon Musk ganz vorne mit dabei."So wichtig Steve Jobs auch war, kein Zweifel - und auch Bill Gates, weil sie die Revolution des Personal Computing irgendwie zusammen geboren haben. Aber hier ist der Unterschied: Elon Musk versucht, eine Zukunft zu erfinden, nicht nur durch die Bereitstellung der nächsten App", habe deGrasse Tyson gegenüber CNBC gesagt. "Er denkt über Gesellschaft und Kultur nach. Wie wir interagieren und welche Kräfte im Spiel sein müssen, um die Zivilisation ins nächste Jahrhundert zu führen", habe er hinzugefügt.Musk's Einfluss auf unsere Zukunft ist nur schwer abzustreiten, so Marco Bernegg. Alleine durch die Gründung von Tesla habe er damit die gesamte alteingesessene Autobranche durchgerüttelt. Durch seine teils sehr optimistisch gesetzten Ziele, die nur schwer einzuhalten gewesen sei, habe er aber immer wieder die Geduld der Investoren auf den Prüfstand gesetzt, was natürlich auch Auswirkungen auf den Aktienkurs gehabt habe.Anleger sollten die Situation aber vorerst von der Seitenlinie betrachten, da nach dem rasanten Anstieg eine Konsolidierungsphase wahrscheinlich ist, so Marco Bernegg von "Der Aktionär". (Analyse vom 21.11.2018)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Tesla-Aktie:XETRA-Aktienkurs Tesla-Aktie:307,75 EUR +1,51% (21.11.2018, 11:46)