Kurzprofil Tesla Inc.:



Tesla Inc. (ISIN: US88160R1014, WKN: A1CX3T, Ticker-Symbol: TL0, Nasdaq-Symbol: TSLA) ist einer der weltweit führenden Hersteller von Elektro-Sportwagen. Tesla Motors produziert emissionsfreie Seriensportwagen (Tesla Roadster) und Premium-Limousinen (Tesla Model S).



Daneben verkauft Tesla Inc. verschiedene Komponenten für elektrische Antriebsstränge an führende Autohersteller wie Daimler oder Toyota.



Mit der Übernahme des Sonnenstromunternehmens SolarCity knüpft Tesla an die Strategie an ein integrierter Großkonzern zu werden.



Hauptsitz von Tesla Inc. ist Palo Alto, Kalifornien, USA.



CEO: Elon Musk. (22.04.2020/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Tesla-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Florian Söllner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie von Tesla Inc. (ISIN: US88160R1014, WKN: A1CX3T, Ticker-Symbol: TL0, Nasdaq-Symbol: TSLA) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Harte Zeiten für die gesamte Autobranche. Auch der Absatz von Elektroautos könnte um 40 Prozent einbrechen. Doch nun würden die Chancen für eine kräftige staatliche Unterstützung von Herstellern wie Tesla steigen - die Elektroautoförderung könnte erhöht werden. CDU-Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier habe jetzt der Passauer Neuen Presse gesagt: "Wir müssen auch der Automobilindustrie helfen, die weltweiten Konjunktureinbrüche zu überstehen. Das geht nur mit neuen innovativen Lösungen, die dazu führen, dass wir auch die Klimaziele der Bundesregierung schneller und besser erreichen. Eine Eins-zu-Eins-Wiederholung früherer Maßnahmen wird es nicht geben. Wir sollten den Kauf von Autos mit geringen CO2-Werten fördern."Professor Stefan Bratzel vom Center of Automotive Management habe bereits jüngst dem Auto-Medienportal gesagt. "Ich könnte mir vorstellen, dass man die meisten Gelder in eine Aufstockung der Umweltprämie investiert, um gleichzeitig die Elektromobilität weiter zu unterstützen. Man könnte die 6.000-Euro-Umweltprämie aufstocken. Vielleicht um 4.000 Euro, die sich wieder Hersteller und Regierung teilen, sodass die Prämie auf 10.000 Euro wächst und viele Elektrofahrzeuge sehr günstig werden lässt."Doch sehr günstig werde in diesen Öl-Crash-Tagen auch das Tanken klassischer Autos. "Bloomberg" berichte: Die bisher oft beim Kauf für den Kunden von Tesla geschätzte Spritersparnis pro Jahr von 4.300 Dollar bei sechs Jahre jeweils 10.000 gefahrenen Meilen sei nicht mehr korrekt. Denn seit 2018 sei der Preis an der Tankstelle von rund 2,8 auf nunmehr 1,8 Dollar pro Gallone gefallen - den niedrigsten Stand seit März 2016.Es gebe einen großen Profiteur der spektakulären Verwerfungen im Ölmarkt. Teilweise werde Öl in diesen Tagen verschenkt, da aufgrund des Wirtschaftsstillstandes weniger benötigt werde, die Ölförderpipelines nicht einfach gestoppt werden könnten und gleichzeitig die Lagertanks voll seien. Abhilfe schaffe die Zwischenlagerung. Die Ölriesen würden derzeit händeringend Lagermöglichkeiten suchen. (Analyse vom 22.04.2020)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierende Kursentwicklung profitieren: Tesla.Börsenplätze Tesla-Aktie:Tradegate-Aktienkurs Tesla-Aktie:652,70 EUR +3,10% (22.04.2020, 10:19)