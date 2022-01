Börsenplätze Tesla-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Tesla-Aktie:

1.000,20 EUR -1,81% (05.01.2022, 09:39)



XETRA-Aktienkurs Tesla-Aktie:

1.003,20 EUR -0,89% (05.01.2022, 09:24)



NASDAQ-Aktienkurs Tesla-Aktie:

1.149,59 USD -4,18% (04.01.2022, 22:00)



ISIN Tesla-Aktie:

US88160R1014



WKN Tesla-Aktie:

A1CX3T



Ticker-Symbol Tesla-Aktie:

TL0



NASDAQ-Symbol Tesla-Aktie:

TSLA



Kurzprofil Tesla Inc.:



Tesla Inc. (ISIN: US88160R1014, WKN: A1CX3T, Ticker-Symbol: TL0, NASDAQ-Symbol: TSLA) ist einer der weltweit führenden Hersteller von Elektro-Sportwagen. Tesla Motors produziert emissionsfreie Seriensportwagen (Tesla Roadster) und Premium-Limousinen (Tesla Model S). Daneben verkauft Tesla Inc. verschiedene Komponenten für elektrische Antriebsstränge an führende Autohersteller wie Daimler oder Toyota. Mit der Übernahme des Sonnenstromunternehmens SolarCity knüpft Tesla an die Strategie an ein integrierter Großkonzern zu werden.



Hauptsitz von Tesla Inc. ist Palo Alto, Kalifornien, USA, CEO: Elon Musk. (05.01.2022/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Tesla-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Jochen Kauper vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie des Herstellers von Elektrofahrzeugen Tesla Inc. (ISIN: US88160R1014, WKN: A1CX3T, Ticker-Symbol: TL0, NASDAQ-Symbol: TSLA) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Es gebe viele Shortseller, die in den letzten Monaten vergeblich versucht hätten, Geld damit zu verdienen, indem sie bei Tesla auf fallende Kurse gesetzt hätten. Zu nennen wäre zum Beispiel Michael Burry von Scion Capital.Es sei nicht von der Hand zu weisen, dass Tesla mit einem Börsenwert von rund einer Billion Dollar mehr als sportlich bewertet sei. Zum Vergleich: Volkswagen bekomme von den Investoren eine Bewertung von knapp 139 Milliarden Dollar "spendiert".Allerdings sei und bleibe Tesla der Trendsetter in Sachen Elektromobilität, Software und autonomes Fahren. Vor allem das Thema autonomes Fahren inklusive Software könnte im Jahr 2022 hochspannend werden.Dennoch: Der Leerverkäufer Fraser Perring habe am Mittwochmorgen getwittert, dass er erneut auf Kursverluste bei Tesla setze. Er habe dabei die Frage aufgeworfen, ob die großen Autobauer Toyota und Volkswagen an der Börse unterbewertet seien oder ob Tesla schlicht überbewertet sei. Daimler (87,5 Mrd.) und BMW (69 Mrd.).Sicherlich komme es bei Tesla immer wieder zu knackigen Rücksetzern. Diese hätten sich in der Vergangenheit allerdings immer wieder als Kaufgelegenheiten herausgestellt.Investierte Anleger bleiben dabei, so Jochen Kauper von "Der Aktionär" zur Tesla-Aktie. (Analyse vom 05.01.2022)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link