XETRA-Aktienkurs Tesla-Aktie:

747,20 EUR +0,78% (19.10.2021, 17:35)



NASDAQ-Aktienkurs Tesla-Aktie:

872,375 USD +0,26% (19.10.2021, 18:19)



ISIN Tesla-Aktie:

US88160R1014



WKN Tesla-Aktie:

A1CX3T



Ticker-Symbol Tesla-Aktie:

TL0



NASDAQ-Symbol Tesla-Aktie:

TSLA



Kurzprofil Tesla Inc.:



Tesla Inc. (ISIN: US88160R1014, WKN: A1CX3T, Ticker-Symbol: TL0, NASDAQ-Symbol: TSLA) ist einer der weltweit führenden Hersteller von Elektro-Sportwagen. Tesla Motors produziert emissionsfreie Seriensportwagen (Tesla Roadster) und Premium-Limousinen (Tesla Model S).



Daneben verkauft Tesla Inc. verschiedene Komponenten für elektrische Antriebsstränge an führende Autohersteller wie Daimler oder Toyota.



Mit der Übernahme des Sonnenstromunternehmens SolarCity knüpft Tesla an die Strategie an ein integrierter Großkonzern zu werden.



Hauptsitz von Tesla Inc. ist Palo Alto, Kalifornien, USA.



CEO: Elon Musk. (19.10.2021/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Tesla-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michel Doepke vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie des Herstellers von Elektrofahrzeugen Tesla Inc. (ISIN: US88160R1014, WKN: A1CX3T, Ticker-Symbol: TL0, NASDAQ-Symbol: TSLA) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Am Mittwoch nach US-Börsenschluss werde Tesla die Zahlen zum abgelaufenen dritten Quartal präsentieren. Im Vorfeld der Zahlenvorlage nähere sich die Aktie wieder den alten Rekordständen von Jahresbeginn an - mit einer positiven Überraschung im Gepäck könnte der Wert die alte Bestmarke knacken. Das werde erwartet.Für das dritte Quartal würden die Analysten einen bereinigten Gewinn von 1,67 Dollar je Aktie prognostizieren. Damit würde Tesla das Ergebnis von 0,76 Dollar pro Papier aus dem Vorjahreszeitraum mehr als verdoppeln.Beim Umsatz würden die bei der Nachrichtenagentur Bloomberg hinterlegten Analysten mit 13,9 Milliarden Dollar im vergangenen Quartal rechnen. Im Vorjahreszeitraum habe das Unternehmen von Firmenlenker Elon Musk noch 8,77 Milliarden Dollar erlöst.Die Börse scheine auf starke Quartalszahlen von Tesla zu setzen. In den letzten Handelstagen habe sich die Aktie wieder an das bisherige Rekordhoch herangearbeitet, welches derzeit bei 900,40 Dollar liege.Aufgrund der jüngsten Rally komme Tesla inzwischen wieder auf einen sportlichen Börsenwert von 872 Milliarden Dollar. Mit starken Quartalszahlen könnte die Aktie allerdings den nötigen Impuls erhalten, um neue Rekorde zu erreichen.Börsenplätze Tesla-Aktie:Tradegate-Aktienkurs Tesla-Aktie:751,10 EUR +0,16% (19.10.2021, 18:32)