Tradegate-Aktienkurs Tesla-Aktie:

850,10 EUR +2,15% (22.12.2021, 10:35)



XETRA-Aktienkurs Tesla-Aktie:

847,00 EUR +6,03% (22.12.2021, 10:20)



NASDAQ-Aktienkurs Tesla-Aktie:

938,53 USD +4,29% (21.12.2021)



ISIN Tesla-Aktie:

US88160R1014



WKN Tesla-Aktie:

A1CX3T



Ticker-Symbol Tesla-Aktie:

TL0



NASDAQ-Symbol Tesla-Aktie:

TSLA



Kurzprofil Tesla Inc.:



Tesla Inc. (ISIN: US88160R1014, WKN: A1CX3T, Ticker-Symbol: TL0, NASDAQ-Symbol: TSLA) ist einer der weltweit führenden Hersteller von Elektro-Sportwagen. Tesla Motors produziert emissionsfreie Seriensportwagen (Tesla Roadster) und Premium-Limousinen (Tesla Model S). Daneben verkauft Tesla Inc. verschiedene Komponenten für elektrische Antriebsstränge an führende Autohersteller wie Daimler oder Toyota. Mit der Übernahme des Sonnenstromunternehmens SolarCity knüpft Tesla an die Strategie an ein integrierter Großkonzern zu werden.



Hauptsitz von Tesla Inc. ist Palo Alto, Kalifornien, USA, CEO: Elon Musk. (22.12.2021/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Tesla-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Andreas Deutsch vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Herstellers von Elektrofahrzeugen Tesla Inc. (ISIN: US88160R1014, WKN: A1CX3T, Ticker-Symbol: TL0, NASDAQ-Symbol: TSLA) unter die Lupe.Tesla-Chef Elon Musk wolle keine weiteren Aktien abstoßen. Er habe nun genug Anteilscheine verkauft, um seinen Plan zu verwirklichen, zehn Prozent seiner Anteile an dem Autobauer loszuwerden, so Musk in einem Podcast mit der Satire-Website Babylon Bee. Die Anleger freue es, sie hätten am Dienstag bei der Tesla-Aktie zugegriffen.Am Dienstag habe Musk aber noch einmal zwei Millionen weitere Optionen ausgeübt und fast 584.000 Tesla-Aktien verkauft. Damit liege die Gesamtzahl der im letzten Monat verkauften Aktien bei etwa 13,5 Millionen und damit nur knapp unter den etwa 17 Millionen Aktien, die er habe verkaufen wollen.Musk habe mit dem Deal 14 Milliarden Dollar verdient. Elf Milliarden Dollar werde er nach eigenen Angaben in diesem Jahr an Steuern zahlen.Die Börse habe den Plan, sollte es dabei bleiben, mit Erleichterung aufgenommen. Die Tesla-Aktie sei am Dienstag mit einem Plus von 4,3 Prozent aus dem Handel gegangen. Trotzdem seien die Verluste seit Musks Ankündigung im November, seinen Anteil zu verringern, schmerzhaft: Die Aktie habe seitdem 25 Prozent an Wert verloren.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze Tesla-Aktie: