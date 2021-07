XETRA-Aktienkurs Tesla-Aktie:

545,30 EUR -1,12% (23.07.2021, 17:35)



NASDAQ-Aktienkurs Tesla-Aktie:

643,38 USD -0,91% (23.07.2021, 22:00)



ISIN Tesla-Aktie:

US88160R1014



WKN Tesla-Aktie:

A1CX3T



Ticker-Symbol Tesla-Aktie:

TL0



NASDAQ-Symbol Tesla-Aktie:

TSLA



Kurzprofil Tesla Inc.:



Tesla Inc. (ISIN: US88160R1014, WKN: A1CX3T, Ticker-Symbol: TL0, NASDAQ-Symbol: TSLA) ist einer der weltweit führenden Hersteller von Elektro-Sportwagen. Tesla Motors produziert emissionsfreie Seriensportwagen (Tesla Roadster) und Premium-Limousinen (Tesla Model S).



Daneben verkauft Tesla Inc. verschiedene Komponenten für elektrische Antriebsstränge an führende Autohersteller wie Daimler oder Toyota.



Mit der Übernahme des Sonnenstromunternehmens SolarCity knüpft Tesla an die Strategie an ein integrierter Großkonzern zu werden.



Hauptsitz von Tesla Inc. ist Palo Alto, Kalifornien, USA.



CEO: Elon Musk. (24.07.2021/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Tesla-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Fabian Strebin vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Herstellers von Elektrofahrzeugen Tesla Inc. (ISIN: US88160R1014, WKN: A1CX3T, Ticker-Symbol: TL0, NASDAQ-Symbol: TSLA) unter die Lupe.Die Ergebnisse des zweiten Quartals des US-Konzerns stünden vor der Tür. Der Elektroauto-Pionier werde am Montag, 26. Juli, nach Börsenschluss seine Zahlen zum abgelaufenen Quartal bekanntgeben. An der Tesla-Aktie würden sich die Geister scheiden, doch am Montag sei der Tag der Wahrheit. Gerade jetzt, da die Elektromobilität weltweit auf dem Vormarsch sei und viele Konkurrenten Milliarden investieren würden, müsse CEO Elon Musk liefern.Die gute Nachricht für Tesla-Bullen sei, dass die Wall Street einen neuen Rekord prognostiziere: Für das zweite Quartal werde ein operativer Gewinn von 835 Mio. USD erwartet, getrieben von starken Auslieferungen. Im zweiten Quartal 2021 habe Tesla zum ersten Mal mehr als 200.000 Fahrzeuge in einem Quartal ausgeliefert.Nachdem die Gewinne verdaut seien, dürfte es unter Bullen und Bären endlose Diskussionen über die Qualität der Gewinne geben. Eine Möglichkeit, wie der Konzern Umsätze generiere, sei z.B. der Verkauf von regulatorischen Gutschriften, die Tesla durch die Produktion von mehr als seinem fairen Anteil an Elektrofahrzeugen verdiene. Das Unternehmen habe im ersten Quartal 518 Mio. USD durch den Verkauf von Gutschriften generiert, was dazu beigetragen habe, dass Tesla die Gewinnschätzungen übertroffen habe. Es gebe immer eine Debatte darüber, was die "normale" Menge an Kreditverkäufen sei und wann diese Verkäufe versiegen würden. Letztendlich würden sowohl die Bullen als auch die Bären erwarten, dass andere Autohersteller ihre eigenen Elektroautos verkaufen und damit diese Einnahmequelle für Tesla abschneiden würden.Es gebe auch das Problem von Bitcoin. Tesla habe im ersten Quartal einen kleinen Gewinn auf seine Bitcoin-Bestände verzeichnet, aber die Preise der Kryptowährung seien seit ihrem Höchststand im April um etwa die Hälfte gefallen. Das bedeute, dass die Chance auf einen kleinen Verlust bestehe. Wie die Investoren reagieren würden, könne man nur vermuten, aber man sollte nicht erwarten, dass Tesla seine Bitcoin-Position verkaufe. Musk deute weiterhin an, dass sein Unternehmen in der Kryptowährung handeln werde, wenn das Bitcoin-Mining mehr nachhaltige Energie verwende.Investoren würden auch wissen wollen, wann Teslas neues Werk in Deutschland und die US-Anlage in Austin (Texas) mit der Auslieferung von Autos beginnen würden. Das Werk in Austin werde Teslas Cybertruck bauen. Es werde wahrscheinlich auch Fragen zu den Fortschritten bei Teslas Fahrerassistenzfunktionen geben - das Unternehmen habe vor kurzem damit begonnen, seine Fahrerassistenzsoftware als Abonnement zu verkaufen - und wie viel Geld Tesla mit seinem Ladenetzwerk verdienen könnte. Musk habe diese Woche getwittert, dass Tesla sein Ladenetzwerk in Zukunft auch für andere EVs öffnen werde.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Tesla-Aktie:Tradegate-Aktienkurs Tesla-Aktie:546,50 EUR -0,91% (23.07.2021, 22:26)