Nasdaq-Aktienkurs Tesla-Aktie:

USD 377,07 -0,66% (08.08.2018, 16:01)



ISIN Tesla-Aktie:

US88160R1014



WKN Tesla-Aktie:

A1CX3T



Ticker Symbol Tesla-Aktie Deutschland:

TL0



Ticker Symbol Tesla-Aktie Nasdaq:

TSLA



Kurzprofil Tesla Inc.:



Tesla Inc. (ISIN: US88160R1014, WKN: A1CX3T, Ticker-Symbol: TL0, Nasdaq-Symbol: TSLA) ist einer der weltweit führenden Hersteller von Elektro-Sportwagen. Tesla Motors produziert emissionsfreie Seriensportwagen (Tesla Roadster) und Premium-Limousinen (Tesla Model S).



Daneben verkauft Tesla Inc. verschiedene Komponenten für elektrische Antriebsstränge an führende Autohersteller wie Daimler oder Toyota.



Mit der Übernahme des Sonnenstromunternehmens SolarCity knüpft Tesla an die Strategie an ein integrierter Großkonzern zu werden.



Hauptsitz von Tesla Inc. ist Palo Alto, Kalifornien, USA.



CEO: Elon Musk (08.08.2018/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Tesla-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Skeptisch zeigt sich Markus Horntrich, Chefredakteur vom Anlegermagazin "Der Aktionär", in einer aktuellen Aktienanalyse für die Aktie des US-Herstellers von Premium-Elektroautos Tesla Inc. (ISIN: US88160R1014, WKN: A1CX3T, Ticker-Symbol: TL0, Nasdaq-Symbol: TSLA).Elon Musk habe in einem Tweet gesagt, dass er überlege, Tesla für 420 USD je Aktie von der Börse zu nehmen. Das habe den Kurs der Tesla-Aktie entsprechend nach oben getrieben. Laut Musk sei die Finanzierung gesichert. Dem Aktienprofi zufolge hoffe Musk aber durchaus darauf, dass die Aktionäre, die jetzt am Bord seien, weiterhin am Bord bleiben würden. Hinzu komme, dass Musk der größte Aktionär sei. Für Horntrich klingt das also etwas nach Marktmanipulation.Der Börsenexperte verweise darauf, dass es noch 11% Luft bis 420 USD gebe. Wenn der Deal nicht zustande komme, sei das Risiko nach unten ebenso groß.Die Tesla-Aktie ist bestenfalls ein Zock darauf, dass Elon Musk wirklich Tatsachen schafft, so Markus Horntrich, Chefredakteur vom Anlegermagazin "Der Aktionär", im "Der Aktionär TV". (Analyse vom 08.08.2018)Börsenplätze Tesla-Aktie:XETRA-Aktienkurs Tesla-Aktie:325,50 Euro +10,39% (08.08.2018, 16:01)Tradegate-Aktienkurs Tesla-Aktie:326,29 Euro -0,26% (08.08.2018, 16:15)