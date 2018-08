Nasdaq-Aktienkurs Tesla-Aktie:

USD 325,36 +8,15% (02.08.2018, 15:42)



ISIN Tesla-Aktie:

US88160R1014



WKN Tesla-Aktie:

A1CX3T



Ticker Symbol Tesla-Aktie Deutschland:

TL0



Ticker Symbol Tesla-Aktie Nasdaq:

TSLA



Kurzprofil Tesla Inc.:



Tesla Inc. (ISIN: US88160R1014, WKN: A1CX3T, Ticker-Symbol: TL0, Nasdaq-Symbol: TSLA) ist einer der weltweit führenden Hersteller von Elektro-Sportwagen. Tesla Motors produziert emissionsfreie Seriensportwagen (Tesla Roadster) und Premium-Limousinen (Tesla Model S).



Daneben verkauft Tesla Inc. verschiedene Komponenten für elektrische Antriebsstränge an führende Autohersteller wie Daimler oder Toyota.



Mit der Übernahme des Sonnenstromunternehmens SolarCity knüpft Tesla an die Strategie an ein integrierter Großkonzern zu werden.



Hauptsitz von Tesla Inc. ist Palo Alto, Kalifornien, USA.



CEO: Elon Musk (02.08.2018/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Milwaukee (www.aktiencheck.de) - Tesla-Aktienanalyse von Analyst Ben Kallo von Robert W. Baird:Analyst Ben Kallo vom Investmenthaus Robert W. Baird bestätigt laut einer Aktienanalyse in Bezug auf die Aktien von Tesla Inc. (ISIN: US88160R1014, WKN: A1CX3T, Ticker-Symbol: TL0, Nasdaq-Symbol: TSLA) die Erwartung einer überdurchschnittlichen Kursentwicklung.Tesla Inc. habe für das zweite Halbjahr das Erreichen des Profitabilität nach GAAP-Standard und eines positiven Cash flows in Aussicht gestellt (möglicherweise auf Dauer). Für den Aktienkurs würde das einen bedeutenden Katalysator darstellen, so die Analysten von Robert W. Baird.Das Management habe sich hinsichtlich der Nachfrage nach dem Model 3 positiv geäußert. Den Bären könnte damit zumindest temporär der Wind aus den Segeln genommen werden. Analyst Ben Kallo ist der Meinung, dass der Markt das Absatzpotenzial des Model 3 unterschätzt.Der Model 3-Produktionshochlauf könnte zahlreiche positive Impulse nach sich ziehen. Anleger sollten angesichts des beträchtlichen Kurspotenzials in die Tesla-Aktie einsteigen.Die Aktienanalysten von Robert W. Baird stufen in ihrer Tesla-Aktienanalyse den Titel unverändert mit "outperform" ein und halten am Kursziel von 411,00 USD fest.Börsenplätze Tesla-Aktie:XETRA-Aktienkurs Tesla-Aktie:283,10 Euro +11,42% (02.08.2018, 15:28)Tradegate-Aktienkurs Tesla-Aktie:279,48 Euro +8,20% (02.08.2018, 15:41)