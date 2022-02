XETRA-Aktienkurs Tesla-Aktie:

777,30 EUR -3,93% (11.02.2022)



NASDAQ-Aktienkurs Tesla-Aktie:

860,00 USD -4,93% (11.02.2022)



ISIN Tesla-Aktie:

US88160R1014



WKN Tesla-Aktie:

A1CX3T



Ticker-Symbol Tesla-Aktie:

TL0



NASDAQ-Symbol Tesla-Aktie:

TSLA



Kurzprofil Tesla Inc.:



Tesla Inc. (ISIN: US88160R1014, WKN: A1CX3T, Ticker-Symbol: TL0, NASDAQ-Symbol: TSLA) ist einer der weltweit führenden Hersteller von Elektro-Sportwagen. Tesla Motors produziert emissionsfreie Seriensportwagen (Tesla Roadster) und Premium-Limousinen (Tesla Model S). Daneben verkauft Tesla Inc. verschiedene Komponenten für elektrische Antriebsstränge an führende Autohersteller wie Daimler oder Toyota. Mit der Übernahme des Sonnenstromunternehmens SolarCity knüpft Tesla an die Strategie an ein integrierter Großkonzern zu werden.



Hauptsitz von Tesla Inc. ist Palo Alto, Kalifornien, USA.



CEO: Elon Musk (14.02.2022/ac/a/n)



Zürich (www.aktiencheck.de) - Tesla: Die Bären legen nach - ChartanalyseDer langfristige Aufwärtstrend führte die Aktien von Tesla (ISIN: US88160R1014, WKN: A1CX3T, Ticker-Symbol: TL0, NASDAQ-Symbol: TSLA) im November vergangenen Jahres auf ein neues Rekordhoch bei USD 1.243,49, wie aus der Veröffentlichung "KeyInvest DailyTrader" der UBS hervorgeht.Diese Marke sei nach einer steilen Korrektur im Rahmen einer weiteren Aufwärtsbewegung im Januar erneut angelaufen worden, aber nicht erreicht. Ausgehend von einem Hoch bei USD 1.208 sei der Wert seither an das Zwischentief vom Dezember auf Höhe des früheren Rekordhochs bei USD 900 zurückgefallen und habe die Marke Ende Januar durchbrochen. Es sei ein Ausverkauf bis an die Unterstützung bei USD 780 gefolgte, die Ausgangspunkt für eine weitere Erholung geworden sei. In den letzten Tagen habe sich der Wert dabei zwar vorübergehend über die Unterstützung bei USD 900 zurückarbeiten können, aber nicht über die Hürde bei USD 950 ausbrechen.Ausblick: Die Aktien von Tesla stünden vor einer wichtigen Bewährungsprobe. Denn sollten sie auch weiterhin an der nahen Hürde bei USD 900 scheitern, könnte der nächste Abwärtsimpuls folgen.Die Short-Szenarien: Setze sich die begonnene Verkaufswelle heute mit einem Bruch der Unterstützung bei USD 850 fort, wäre zunächst wieder mit einem Rückfall auf USD 780 zu rechnen. Bleibe dort eine Erholung aus, seien weitere Abgaben bis USD 700 zu erwarten. Allerdings könnte es in diesem Fall auch zu einem Bruch der Haltemarke kommen und die Tesla-Aktien bis USD 648 durchgereicht werden.Die Long-Szenarien: Um jetzt die Erholungstendenz der letzten Tage fortsetzen zu können, müssten die Anteile von Tesla vor allen Dingen über den Widerstand bei USD 900 ausbrechen. Sollte dies gelingen, könnte der Anstieg seit Ende Januar dynamisch bis USD 950 und USD 978 fortgesetzt werden, dort aber in eine weitere Verkaufswelle unter USD 900 übergehen. Darüber wäre dagegen Platz für einen Anstieg bis USD 1.030. (Ausgabe vom 14.02.2022)Börsenplätze Tesla-Aktie:Tradegate-Aktienkurs Tesla-Aktie:753,10 EUR -0,83% (14.02.2022, 08:42)