Nasdaq-Aktienkurs Tesla-Aktie:

190,63 USD (24.05.2019)



ISIN Tesla-Aktie:

US88160R1014



WKN Tesla-Aktie:

A1CX3T



Ticker Symbol Tesla-Aktie Deutschland:

TL0



Ticker Symbol Tesla-Aktie Nasdaq:

TSLA



Kurzprofil Tesla Inc.:



Tesla Inc. (ISIN: US88160R1014, WKN: A1CX3T, Ticker-Symbol: TL0, Nasdaq-Symbol: TSLA) ist einer der weltweit führenden Hersteller von Elektro-Sportwagen. Tesla Motors produziert emissionsfreie Seriensportwagen (Tesla Roadster) und Premium-Limousinen (Tesla Model S).



Daneben verkauft Tesla verschiedene Komponenten für elektrische Antriebsstränge an führende Autohersteller wie Daimler oder Toyota. Zuletzt wurde SolarCity übernommen.



Hauptsitz von Tesla Inc. ist Palo Alto, Kalifornien, USA.



CEO: Elon Musk (27.05.2019/ac/a/n)



Zürich (www.aktiencheck.de) - Tesla: Bären dominieren seit Wochen das Geschehen - ChartanalyseIm Jahr 2017 bildete sich bei der Tesla-Aktie (ISIN: US88160R1014, WKN: A1CX3T, Ticker-Symbol: TL0, Nasdaq-Symbol: TSLA) knapp unter der 400,00 USD-Marke ein Doppeltop aus, wie aus der Veröffentlichung "KeyInvest DailyTrader" der UBS hervorgeht.Anschließend seien die Aktien von Tesla auf den vielbeachteten gleitenden Durchschnitt EMA200 im Wochenchart zurückgelaufen. Zu diesem Zeitpunkt habe dieser bei rund 250,00 USD gelegen. Dort sei der Titel Anfang 2018 bullish abgeprallt. Daraufhin hätten die Käufer noch einmal die 400,00 USD-Marke zu erreichen versucht. Doch dieses Vorhaben sei schief gelaufen und die Wertpapiere seien nach einem Hoch bei 387,46 USD wieder stärker zurückgefallen. Bei diesem Rückgang habe erneut der EMA200 im Wochenchart dem Verkaufsdruck standgehalten. Ende 2018 hätten die Aktien zwar noch einmal die 380,00 USD-Marke erreichen können, doch für ein Kaufsignal habe dieser Anstieg nicht gereicht. In diesem Jahr hätten dann die Bullen keine Chance mehr gehabt. Ein Rückgang unter 250,00 USD habe ein nachhaltiges Verkaufssignal aktiviert.Ausblick: Nach Aktivierung des Verkaufssignals hätten die Wertpapiere herbe Verluste einfahren müssen. Der Titel habe in der vergangenen Woche bei 190,63 USD geschlossen. Das Wochentief habe bei 186,23 USD gelegen. Dieser Tiefpunkt habe nahe einer wichtigen Unterstützung gelegen.Die Short-Szenarien: In der kommenden Woche würden zunächst erneut schwächere Kurse erwartet. Allerdings könnte der Wert bei rund 180,00 USD ein bullishes Muster ausbilden. In Anschluss daran wäre ein größerer Rücklauf bis ca. 220,00 USD denkbar. Schließe die Aktie allerdings auf Tagesbasis unter 180,00 USD würde sich weiteres Abwärtspotenzial bis ca. 150,00 USD ergeben.Die Long-Szenarien: Die Bullen hätten im Moment ganz klar die schlechteren Karten in der Hand. Um eine Chance zu erhalten, müsste zumindest im Tageschart, besser noch im Wochenchart, eine eindeutige bullishe Tageskerze entstehen. Erst in diesem Fall könnte sich ein Long-Einstieg mit Ziel 220,00 USD lohnen. Die massive Hürde bei 250,00 USD würde das maximale kurzfristige Erholungsziel darstellen. (Analyse vom 27.05.2019)Börsenplätze Tesla-Aktie:Tradegate-Aktienkurs Tesla-Aktie:171,36 EUR +0,67% (27.05.2019, 08:25)Xetra-Aktienkurs Tesla-Aktie:170,24 EUR (24.05.2019)