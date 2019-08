Börsenplätze Tesla-Aktie:



Kurzprofil Tesla Inc.:



Tesla Inc. (ISIN: US88160R1014, WKN: A1CX3T, Ticker-Symbol: TL0, Nasdaq-Symbol: TSLA) ist einer der weltweit führenden Hersteller von Elektro-Sportwagen. Tesla Motors produziert emissionsfreie Seriensportwagen (Tesla Roadster) und Premium-Limousinen (Tesla Model S).



Daneben verkauft Tesla verschiedene Komponenten für elektrische Antriebsstränge an führende Autohersteller wie Daimler oder Toyota. Zuletzt wurde SolarCity übernommen.



Hauptsitz von Tesla Inc. ist Palo Alto, Kalifornien, USA.



CEO: Elon Musk. (02.08.2019/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Tesla-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Lars Friedrich vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von Tesla Inc. (ISIN: US88160R1014, WKN: A1CX3T, Ticker-Symbol: TL0, Nasdaq-Symbol: TSLA) unter die Lupe.Tesla-Chef Elon Musk habe weiter Stress mit der Justiz: Kaum werde er in einem Fall freigesprochen, solle sein Unternehmen erneut vor Gericht gezogen werden. Zum zweiten Mal in den vergangenen drei Monaten habe die Familie eines tödlich verunglückten Tesla-Fahrers Klage gegen den Elektroautohersteller eingereicht. Der Vorwurf: Tesla habe gewusst, dass die Autopilot-Funktion defekt sei.Der 50 Jahre alte Jeremy Banner sei gestorben, als er mit seinem Model 3 im Autopilot-Modus mit einem Sattelzug zusammengeprallt sei. Banner habe das System zehn Sekunden zuvor aktiviert.Tesla zufolge habe Banner die Hände zu früh vom Steuer genommen. Musk habe gesagt, Unfälle seien Nutzern zuzuschreiben, die sich zu sehr auf das System verlassen und nicht auf den Verkehr achten würden.2016 habe es einen ähnlichen Fall gegeben. Joshua Brown sei im Model S gestorben, weil die zum System gehörende Kamera einen weißen Truck vor grellem Himmel nicht erkannt habe. Eine Untersuchung der National Highway Traffic Safety Administration habe damals Tesla entlastet. Brown hätte auf die Straße schauen müssen, habe es geheißen.Vergangenes Jahr sei Walter Huang in einem Model X tödlich verunglückt. Seine Hinterbliebenen hätten Tesla vor drei Monaten verklagt - das Fahrassistenz-System habe eine Spur nicht richtig erkannt, außerdem fehle eine Notbremsautomatik.SolarCity-Aktionäre hätten im Rahmen der Übernahme durch Tesla im Tausch für ihre Anteile Aktien des Elektroautoherstellers bekommen. Musk, der auch an SolarCity beteiligt gewesen sei, sei vorgeworfen worden, sich unerlaubterweise bereichert zu haben, weil er seine zusätzlich erhaltenen Tesla-Aktien verkauft habe.Laut "Short-Swing Profit Rule" müssten Insider jegliche Profite zurückzahlen, die durch den Kauf und Verkauf von Aktien innerhalb von sechs Monaten entstünden. Das Gericht habe allerdings festgestellt, dass die Regel im konkreten Fall nicht greife, da Musk seine zusätzlichen Aktien im Rahmen der öffentlich bekannten Übernahme bekommen habe. Daher habe er keinen Wissensvorsprung gehabt.Die Situation bei Tesla bleibe ambivalent: Kaum sei eine juristische Baustelle abgearbeitet, folge die nächste. Die Autopilot-Klagen seien womöglich wenig erfolgsversprechend, würden allerdings Teslas Image belasten, auch wenn das Unternehmen inzwischen eine verbesserte Notbremsfunktion vorgestellt habe. Außerdem provozierte Musk rund um den umstrittenen SolarCity-Deal diese Woche erneut Ärger - wenn auch mit einer guten Nachricht, so Lars Friedrich von "Der Aktionär". (Analyse vom 02.08.2019)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die durch die durch die Publikation etwaig resultierende Kursentwicklung profitieren: Tesla.