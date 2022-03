Börsenplätze Tesla-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Tesla-Aktie:

757,00 EUR -0,86% (11.03.2022, 15:40)



XETRA-Aktienkurs Tesla-Aktie:

771,90 EUR +3,51% (11.03.2022, 15:24)



NASDAQ-Aktienkurs Tesla-Aktie:

838,30 USD -2,41% (10.03.2022)



ISIN Tesla-Aktie:

US88160R1014



WKN Tesla-Aktie:

A1CX3T



Ticker-Symbol Tesla-Aktie:

TL0



NASDAQ-Symbol Tesla-Aktie:

TSLA



Kurzprofil Tesla Inc.:



Tesla Inc. (ISIN: US88160R1014, WKN: A1CX3T, Ticker-Symbol: TL0, NASDAQ-Symbol: TSLA) ist einer der weltweit führenden Hersteller von Elektro-Sportwagen. Tesla Motors produziert emissionsfreie Seriensportwagen (Tesla Roadster) und Premium-Limousinen (Tesla Model S). Daneben verkauft Tesla Inc. verschiedene Komponenten für elektrische Antriebsstränge an führende Autohersteller wie Daimler oder Toyota. Mit der Übernahme des Sonnenstromunternehmens SolarCity knüpft Tesla an die Strategie an ein integrierter Großkonzern zu werden.



Hauptsitz von Tesla Inc. ist Palo Alto, Kalifornien, USA, CEO: Elon Musk. (11.03.2022/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Tesla-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Benjamin Heimlich vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von Tesla Inc. (ISIN: US88160R1014, WKN: A1CX3T, Ticker-Symbol: TL0, NASDAQ-Symbol: TSLA) unter die Lupe.Der Aufbau einer eigenen Batterie-Fertigung zähle zu den erklärten Zielen von Elon Musk. Ende des Monats laufe dabei eine Frist aus, die Tesla selbst gesteckt habe. Industrieexperten zufolge dürften die von Musk kommunizierten Ziele zwar zu ambitioniert sein, unerreichbar seien sie für Tesla jedoch nicht.Für Ende März habe Tesla die Auslieferung der ersten Model Y mit den größeren 4680 Lithium-Ionen-Batterien in Aussicht gestellt. Vor zwei Jahren habe Musk angekündigt, das Unternehmen werde 2022 eine Produktionskapazität der 4680-Batterien von 100 Gigawattstunden erreichen. Das wäre genug für 1,3 Millionen Fahrzeuge und nur knapp unterhalb der 1,4 Millionen Autos, die der Konzern in diesem Jahr ausliefern wolle.Das auf den Batteriesektor spezialisiere Analysehaus Benchmark Mineral Intelligence rechne dagegen damit, dass Tesla in diesem Jahr lediglich 30.000 Model Y mit den neuen Zellen werde ausstatten können. Bis 2024 sollten es dann 484.000 sein. Gegenüber Reuters habe Caspar Rawles, Chief Data Officer bei Benchmark, gesagt: "Es ist ein sehr langer Prozess der Feinabstimmung der Ausrüstung, bevor man zur Serienproduktion übergehen kann."Erschwerend hinzu komme, dass das Unternehmen bei der Herstellung auf ein neues Verfahren, die sogenannte Trockenelektrode, setze. Das bedeute, die Ausrüstung der Fabrik müsse Tesla zusätzlich selbst entwickeln.Vorbörslich stehe die Aktie des E-Autobauers am Freitag gut ein Prozent im Plus und würde damit wieder die 200-Tage-Linie überspringen. Für eine anhaltende Erholungsbewegung müsste der Kurs auf Sicht auch die 900-Dollar-Marke zurückerobern. Die Auslieferung erster Fahrzeuge mit der neuen Batterie noch im März wäre dabei durchaus hilfreich.Langfristig sieht "Der Aktionär" bei Tesla noch viel Potenzial, so Benjamin Heimlich. (Analyse vom 11.03.2022)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link