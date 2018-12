Nasdaq-Aktienkurs Tesla-Aktie:

USD 368,31 +0,42% (12.12.2018, 17:43)



ISIN Tesla-Aktie:

US88160R1014



WKN Tesla-Aktie:

A1CX3T



Ticker Symbol Tesla-Aktie Deutschland:

TL0



Ticker Symbol Tesla-Aktie Nasdaq:

TSLA



Kurzprofil Tesla Inc.:



Tesla Inc. (ISIN: US88160R1014, WKN: A1CX3T, Ticker-Symbol: TL0, Nasdaq-Symbol: TSLA) ist einer der weltweit führenden Hersteller von Elektro-Sportwagen. Tesla Motors produziert emissionsfreie Seriensportwagen (Tesla Roadster) und Premium-Limousinen (Tesla Model S).



Daneben verkauft Tesla Inc. verschiedene Komponenten für elektrische Antriebsstränge an führende Autohersteller wie Daimler oder Toyota.



Mit der Übernahme des Sonnenstromunternehmens SolarCity knüpft Tesla an die Strategie an ein integrierter Großkonzern zu werden.



Hauptsitz von Tesla Inc. ist Palo Alto, Kalifornien, USA.



CEO: Elon Musk (12.12.2018/ac/a/n)



New York (www.aktiencheck.de) - Tesla-Aktienanalyse von Analyst Colin Rusch von Oppenheimer:Im Rahmen einer aktuellen Aktienanalyse äußert Analyst Colin Rusch vom Investmenthaus Oppenheimer in Bezug auf die Aktien von Tesla Inc. (ISIN: US88160R1014, WKN: A1CX3T, Ticker-Symbol: TL0, Nasdaq-Symbol: TSLA) nach wie vor die Erwartung einer überdurchschnittlichen Kursentwicklung.Die Analysten von Oppenheimer sind der Auffassung, dass Tesla Inc. im Hinblick auf die Cash-Generierung die Erwartungen übertreffen könne.Nach einem Herbst voller Dramen, einer Einigung mit der SEC und einer Neubesetzung an der Spitze des Verwaltungsrats sehe die Lage bei Tesla mittlerweile besser aus. Neben einer verbesserten Produktion und höheren durchschnittlichen Verkaufspreisen komme Tesla auch die nur schleppend vorankommende Konkurrenz zugute.Aufgrund einer stetigen Cash-Generierung könnte auch eine neue Gruppe von Investoren Positionen in der Tesla-Aktie aufbauen. Dies sollte dem Aktienkurs Auftrieb geben, so der Analyst Colin Rusch.Die Aktienanalysten von Oppenheimer stufen in ihrer Tesla-Aktienanalyse den Titel unverändert mit "outperform" ein und halten am Kursziel von 418,00 USD fest.