XETRA-Aktienkurs Tesla-Aktie:

603,10 EUR -1,95% (23.04.2021, 16:24)



NASDAQ-Aktienkurs Tesla-Aktie:

727,30 USD +1,06% (23.04.2021, 16:24)



ISIN Tesla-Aktie:

US88160R1014



WKN Tesla-Aktie:

A1CX3T



Ticker-Symbol Tesla-Aktie:

TL0



NASDAQ-Ticker-Symbol Tesla-Aktie:

TSLA



Kurzprofil Tesla Inc.:



Tesla Inc. (ISIN: US88160R1014, WKN: A1CX3T, Ticker-Symbol: TL0, NASDAQ-Symbol: TSLA) ist einer der weltweit führenden Hersteller von Elektro-Sportwagen. Tesla Motors produziert emissionsfreie Seriensportwagen (Tesla Roadster) und Premium-Limousinen (Tesla Model S).



Daneben verkauft Tesla Inc. verschiedene Komponenten für elektrische Antriebsstränge an führende Autohersteller wie Daimler oder Toyota.



Mit der Übernahme des Sonnenstromunternehmens SolarCity knüpft Tesla an die Strategie an ein integrierter Großkonzern zu werden.



Hauptsitz von Tesla Inc. ist Palo Alto, Kalifornien, USA.



CEO: Elon Musk (23.04.2021/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Tesla-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Benjamin Heimlich vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie des Elektroautobauers Tesla Inc. (ISIN: US88160R1014, WKN: A1CX3T, Ticker-Symbol: TL0, NASDAQ-Symbol: TSLA) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.In China würden Staatsmedien und Behörden Stimmung gegen Tesla machen. Das Unternehmen sei "arrogant" und behandle seine Kunden schlecht, so der Vorwurf. Für den Autobauer sei es nicht das erste Mal, dass sich staatliche Organe negativ äußern würden. Dass es ihnen dabei um die Rechte der Tesla-Kunden gehe, dürfe getrost bezweifelt werden.Der chinesische Automarkt sei für das Wachstum des Unternehmens entscheidend. 2020 habe Tesla seine Verkäufe im Reich der Mitte auf 6,7 Milliarden Dollar mehr als verdoppelt.Daher sei es auch nicht verwunderlich, dass sich Tesla dafür entschuldigt habe, die Probleme der Kunden zeitnah gelöst zu haben. Gleichzeitig habe der Autobauer angekündigt, mit den Behörden zusammenarbeiten zu wollen.Im konkreten Fall gehe es um eine Kundin, die behaupte, die Bremsen ihres Wagens hätten bei einem Unfall nicht funktioniert. In chinesischen sozialen Netzwerken gebe es mehrere ähnliche Berichte.Da sich die Fahrerin geweigert habe, das Auto von einer unabhängigen dritten Stelle untersuchen zu lassen, habe sich Tesla geweigert, Schadensersatz zu zahlen. Das würden die Staatsmedien dem Unternehmen nun zum Vorwurf machen."Der Aktionär" ist nach wie vor überzeugt vom Unternehmen, so Benjamin Heimlich. (Analyse vom 23.04.2021)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze Tesla-Aktie:Tradegate-Aktienkurs Tesla-Aktie:605,70 EUR +1,12% (23.04.2021, 16:38)