Nasdaq-Aktienkurs Tesla-Aktie:

USD 308,22 +6,84% (25.10.2018, 17:19)



ISIN Tesla-Aktie:

US88160R1014



WKN Tesla-Aktie:

A1CX3T



Ticker Symbol Tesla-Aktie Deutschland:

TL0



Ticker Symbol Tesla-Aktie Nasdaq:

TSLA



Kurzprofil Tesla Inc.:



Tesla Inc. (ISIN: US88160R1014, WKN: A1CX3T, Ticker-Symbol: TL0, Nasdaq-Symbol: TSLA) ist einer der weltweit führenden Hersteller von Elektro-Sportwagen. Tesla Motors produziert emissionsfreie Seriensportwagen (Tesla Roadster) und Premium-Limousinen (Tesla Model S).



Daneben verkauft Tesla Inc. verschiedene Komponenten für elektrische Antriebsstränge an führende Autohersteller wie Daimler oder Toyota. Zuletzt wurde SolarCity übernommen.



Hauptsitz von Tesla Inc. ist Palo Alto, Kalifornien, USA.



CEO: Elon Musk (25.10.2018/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Zürich (www.aktiencheck.de) - Tesla-Aktienanalyse der Analysten Colin Langan von der UBS:Analyst Colin Langan von der UBS bestätigt im Rahmen einer aktuellen Aktienanalyse seine Verkaufsempfehlung für die Aktien des US-Herstellers von Premium-Elektroautos Tesla Inc. (ISIN: US88160R1014, WKN: A1CX3T, Ticker-Symbol: TL0, Nasdaq-Symbol: TSLA).Höhere durchschnittliche Model 3-Verkaufspreise seien der Hauptgrund dafür, dass Tesla Inc. in Q3 auf der Margenebene positiv überrascht habe. Der Free Cash flow habe mit 900 Mio. USD klar über der Prognose von 500 Mio. USD gelegen. Neben niedrigeren Ausgaben und höheren Gewinne habe sich auch ein positiver Rückstellungseffekt begünstigend ausgewirkt.Die UBS-Analysten rechnen aber mit sinkenden Model 3-Preisen in Q4 und in 2019, da Tesla beginne kostengünstigere Modelle auszuliefern. Analyst Colin Langan warnt Investoren davor sich an die Profitabilität zu gewöhnen.Die Aktienanalysten der UBS stufen in ihrer Tesla-Aktienanalyse den Titel unverändert mit "sell" ein und halten am Kursziel von 190,00 USD fest.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link XETRA-Aktienkurs Tesla-Aktie:268,98 Euro +5,31% (25.10.2018, 17:00)Tradegate-Aktienkurs Tesla-Aktie:272,00 Euro +7,27% (25.10.2018, 17:11)