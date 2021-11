Tradegate-Aktienkurs Tesla-Aktie:

919,90 EUR -0,95% (12.11.2021, 15:27)



XETRA-Aktienkurs Tesla-Aktie:

922,80 EUR -1,40% (12.11.2021, 15:11)



NASDAQ-Aktienkurs Tesla-Aktie:

1.063,51 USD -0,42% (11.11.2021)



ISIN Tesla-Aktie:

US88160R1014



WKN Tesla-Aktie:

A1CX3T



Ticker-Symbol Tesla-Aktie:

TL0



NASDAQ-Symbol Tesla-Aktie:

TSLA



Kurzprofil Tesla Inc.:



Tesla Inc. (ISIN: US88160R1014, WKN: A1CX3T, Ticker-Symbol: TL0, NASDAQ-Symbol: TSLA) ist einer der weltweit führenden Hersteller von Elektro-Sportwagen. Tesla Motors produziert emissionsfreie Seriensportwagen (Tesla Roadster) und Premium-Limousinen (Tesla Model S). Daneben verkauft Tesla Inc. verschiedene Komponenten für elektrische Antriebsstränge an führende Autohersteller wie Daimler oder Toyota. Mit der Übernahme des Sonnenstromunternehmens SolarCity knüpft Tesla an die Strategie an ein integrierter Großkonzern zu werden.



Hauptsitz von Tesla Inc. ist Palo Alto, Kalifornien, USA, CEO: Elon Musk. (12.11.2021/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Tesla-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Tim Temp vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie des Herstellers von Elektrofahrzeugen Tesla Inc. (ISIN: US88160R1014, WKN: A1CX3T, Ticker-Symbol: TL0, NASDAQ-Symbol: TSLA) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Die Aktie von Tesla habe turbulente Tage hinter sich. Eine Vielzahl von Ereignissen habe für das massive Auf und Ab der Kurse gesorgt. Anleger müssten weiterhin mit starken Schwankungen rechnen. Diese technischen Marken stünden dabei jetzt im Fokus.Ende Oktober habe die Tesla-Aktie das alte Allzeithoch bei 900 Dollar geknackt. Durch das neue Kaufsignal sei die Aktie in wenigen Tagen bis auf 1.243 Dollar in die Höhe geschossen. Die Rekordnotierung hätten einige Großaktionäre wie Elon Musks Bruder und Cathie Wood genutzt, um Teilverkäufe durchzuführen.Für die meiste Aufmerksamkeit habe jedoch Elon Musk selbst gesorgt. Laut Pflichtmeldung bei der SEC habe Musk 930.000 Tesla-Aktie verkauft. Eine stattliche Summe, die Papiere hätten einen Wert von rund 1,1 Milliarden Dollar. Relativ betrachtet sei dieses Aktienpaket jedoch sehr klein, denn Musk halte weiterhin über 16 Prozent an Tesla.Durch die Verkäufe und die Verwirrung um Musks Tweets sei die Tesla-Aktie nach dem Hoch um rund 20 Prozent abgetaucht. Diese Korrektur sei überfällig gewesen, da der massive Anstieg zuvor für eine Überhitzung gesorgt habe. Der RSI-Indikator habe auf einem Extremwert von 94, so hoch wie noch nie notiert. Aus technischer Sicht sei die Korrektur noch nicht beendet, auch wenn erste Käufer an der psychologisch wichtigen 1.000-Dollar-Marke bereits wieder zugreifen würden.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Tesla-Aktie: