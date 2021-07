XETRA-Aktienkurs Tesla-Aktie:

ISIN Tesla-Aktie:

US88160R1014



WKN Tesla-Aktie:

A1CX3T



Ticker-Symbol Tesla-Aktie:

TL0



NASDAQ-Symbol Tesla-Aktie:

TSLA



Kurzprofil Tesla Inc.:



Tesla Inc. (ISIN: US88160R1014, WKN: A1CX3T, Ticker-Symbol: TL0, NASDAQ-Symbol: TSLA) ist einer der weltweit führenden Hersteller von Elektro-Sportwagen. Tesla Motors produziert emissionsfreie Seriensportwagen (Tesla Roadster) und Premium-Limousinen (Tesla Model S).



Daneben verkauft Tesla Inc. verschiedene Komponenten für elektrische Antriebsstränge an führende Autohersteller wie Daimler oder Toyota.



Mit der Übernahme des Sonnenstromunternehmens SolarCity knüpft Tesla an die Strategie an ein integrierter Großkonzern zu werden.



Hauptsitz von Tesla Inc. ist Palo Alto, Kalifornien, USA.



CEO: Elon Musk. (26.07.2021/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Tesla-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Jan Paul Fóri vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Herstellers von Elektrofahrzeugen Tesla Inc. (ISIN: US88160R1014, WKN: A1CX3T, Ticker-Symbol: TL0, NASDAQ-Symbol: TSLA) unter die Lupe.Am heutigen Montagabend nach US-Börsenschluss sei es soweit: Der E-Autobauer Tesla veröffentliche seine Zahlen zum zweiten Quartal. Im Vorfeld seien die Erwartungen hoch, die Analysten würden mit starken Ergebnissen beim Umsatz und Gewinn rechnen. Diese Zahlen müsse Tesla liefern, um bei den Anlegern zu punkten.Laut der Nachrichtenagentur "Bloomberg" werde Tesla am heutigen Montag, den 26. Juli gegen 23:30 Uhr deutscher Zeit eine Analystenkonferenz abhalten und dabei die Q2-Ergebnisse näher erläutern.Im Vorfeld würden die von "Bloomberg" erfassten Analysten mit einem Erlöswachstum von rund 90 Prozent gegenüber dem zweiten Quartal 2020 auf rund 11,4 Milliarden Dollar rechnen. Zudem werde ein EBTIDA-Anstieg um knapp Zweidrittel gegenüber dem Vorjahreszeitraum auf gut zwei Milliarden Dollar erwartet.Vor Bekanntgabe der Zahlenvorlage notiere die Tesla-Aktie im vorbörslichen US-Handel am Montagnachmittag knapp eine halbe Stunde vor dem regulären Handelsstart gut ein Prozent fester bei 649,90 Dollar. Damit dürften sich die Papiere weiter vom GD50 bei 629,07 und dem GD200 bei 642,82 Dollar absetzten. Könne Tesla die Markterwartungen schlagen, scheine aus charttechnischer Sicht eine Gegenbewegung möglich.Die Quartalszahlen dürften der Tesla-Aktie neuen Schwung geben. Seit der Empfehlung des "Aktionär" in Ausgabe 41/20 liege die Tesla-Aktie gut 60 Prozent vorne.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link