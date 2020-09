ISIN Tesla-Aktie:

US88160R1014



WKN Tesla-Aktie:

A1CX3T



Ticker-Symbol Tesla-Aktie Deutschland:

TL0



Ticker-Symbol Tesla-Aktie Nasdaq:

TSLA



Kurzprofil Tesla Inc.:



Tesla Inc. (ISIN: US88160R1014, WKN: A1CX3T, Ticker-Symbol: TL0, Nasdaq-Symbol: TSLA) ist einer der weltweit führenden Hersteller von Elektro-Sportwagen. Tesla Motors produziert emissionsfreie Seriensportwagen (Tesla Roadster) und Premium-Limousinen (Tesla Model S).



Daneben verkauft Tesla Inc. verschiedene Komponenten für elektrische Antriebsstränge an führende Autohersteller wie Daimler oder Toyota.



Mit der Übernahme des Sonnenstromunternehmens SolarCity knüpft Tesla an die Strategie an ein integrierter Großkonzern zu werden.



Hauptsitz von Tesla Inc. ist Palo Alto, Kalifornien, USA.



CEO: Elon Musk (03.09.2020/ac/a/n)



Schwarzach am Main (www.aktiencheck.de) - Tesla: Aktiensplitt hat die Aktie auf neue Höhen getrieben - AktienanalyseTesla (ISIN: US88160R1014, WKN: A1CX3T, Ticker-Symbol: TL0, Nasdaq-Symbol: TSLA)-Chef Elon Musk ist für seine bahnbrechenden Erfindungen bekannt, so die Experten vom "ZertifikateJournal" in ihrer aktuellen Ausgabe.Auf einem live auf Youtube übertragenen Event habe der Manager nun die neueste Version seines "Neuralink" vorgestellt. Das Gehirnimplantat, das etwa 23 Millimeter groß und 8 Millimeter dick sei und ein entsprechendes Stück Schädelknochen ersetze, solle zunächst Querschnittsgelähmten helfen, aber irgendwann auch die Symbiose zwischen Mensch und KI einleiten. Freilich sei das Vorhaben noch reine Zukunftsmusik, bisher sei Neuralink nur an Schweinen getestet worden.Deutlich weiter sei Musks "Hauptprojekt" Tesla. Der Elektroautopionier stehe so gut da wie nie zuvor. Erstmals seit der Gründung 2003 habe die Firma zwölf Monate lang schwarze Zahlen geschrieben. Trotz Belastungen durch die Corona-Pandemie habe das Unternehmen im zweiten Quartal einen Gewinn von 104 Mio. Dollar eingefahren nach einem hohen Verlust im Vorjahr. Damit habe Tesla die Analystenerwartungen klar übertroffen. Da sei auch nicht so sehr ins Gewicht gefallen, dass die Erlöse um rund fünf Prozent auf 6,0 Mrd. Dollar gesunken seien. Die Absatzprognose für das Gesamtjahr sehe die Auslieferung von 500.000 Fahrzeugen vor.Mit dem vierten Quartalsgewinn in Folge habe das Unternehmen zudem die Voraussetzungen geschaffen, um in den US-Leitindex S&P 500 aufgenommen zu werden. Ob das zu neuem Schub verhelfen könne, sei allerdings fraglich. Schließlich habe die Aktie seit der Ankündigung eines Aktiensplitts, der inzwischen umgesetzt worden sei, nochmals mehr als die Hälfte an Börsenwert draufgesattelt. Daher sollten Anleger nur mit Rabatt einsteigen, so die Experten vom "ZertifikateJournal". (Ausgabe 35/2020)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Tradegate-Aktienkurs Tesla-Aktie:362,55 EUR -4,09% (03.09.2020, 10:49)XETRA-Aktienkurs Tesla-Aktie:361,60 EUR +1,06% (03.09.2020, 10:14)Nasdaq-Aktienkurs Tesla-Aktie:447,37 USD -5,83% (02.09.2020)