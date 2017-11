ISIN Tesla-Aktie:

US88160R1014



WKN Tesla-Aktie:

A1CX3T



Ticker Symbol Tesla-Aktie Deutschland:

TL0



Ticker Symbol Tesla-Aktie Nasdaq:

TSLA



Kurzprofil Tesla Inc.:



Tesla Inc. (ISIN: US88160R1014, WKN: A1CX3T, Ticker-Symbol: TL0, Nasdaq-Symbol: TSLA) ist einer der weltweit führenden Hersteller von Elektro-Sportwagen. Tesla Motors produziert emissionsfreie Seriensportwagen (Tesla Roadster) und Premium-Limousinen (Tesla Model S).



Daneben verkauft Tesla Inc. verschiedene Komponenten für elektrische Antriebsstränge an führende Autohersteller wie Daimler oder Toyota. Zuletzt wurde SolarCity übernommen.



Hauptsitz von Tesla Inc. ist Palo Alto, Kalifornien, USA.



CEO: Elon Musk



(03.11.2017/ac/a/n)

Nach den Quartalszahlen dürfte der Aktienkurs von Tesla Inc. weiter an Boden verlieren, so die Einschätzung der Goldman Sachs-Analysten.Der langsamer als erwartete Produktionshochlauf beim Model 3 rücke auch das Ziel von Tesla, einen positiven operativen Cash flow zu erzielen, in weitere Ferne. Vor Mitte 2018 dürfte das Vorhaben nicht zu realisieren sein. Dabei verbrauche das Unternehmen weiterhin in großem Stil Geld.Analyst David Tamberrino geht nun davon aus, dass die nächste Kapitalerhöhung schon früher notwendig wird (Q2 statt Q3/18).Die Aktienanalysten von Goldman Sachs bestätigen in ihrer Tesla-Aktienanalyse das Votum "sell" und reduzieren das Kursziel von 210,00 auf 205,00 USD.XETRA-Aktienkurs Tesla-Aktie:257,10 Euro +0,06% (03.11.2017, 15:540)Tradegate-Aktienkurs Tesla-Aktie:256,66 Euro +0,24% (03.11.2017, 16:13)Nasdaq-Aktienkurs Tesla-Aktie:USD 297,39 -0,62% (03.11.2017, 16:14)