Kurzprofil Tesla Inc.:



Tesla Inc. (ISIN: US88160R1014, WKN: A1CX3T, Ticker-Symbol: TL0, Nasdaq-Symbol: TSLA) ist einer der weltweit führenden Hersteller von Elektro-Sportwagen. Tesla Motors produziert emissionsfreie Seriensportwagen (Tesla Roadster) und Premium-Limousinen (Tesla Model S).



Daneben verkauft Tesla verschiedene Komponenten für elektrische Antriebsstränge an führende Autohersteller wie Daimler oder Toyota. Zuletzt wurde SolarCity übernommen.



Hauptsitz von Tesla Inc. ist Palo Alto, Kalifornien, USA.



CEO: Elon Musk (04.01.2018/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Tesla-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michel Doepke, Redakteur des Anlegermagazins "Der Aktionär", rät in einer aktuellen Aktienanalyse bei der Aktie des US-Herstellers von Premium-Elektroautos Tesla Inc. (ISIN: US88160R1014, WKN: A1CX3T, Ticker-Symbol: TL0, Nasdaq-Symbol: TSLA) vorerst an der Seitenlinie zu bleiben.Das Unternehmen habe gestern nach US-Börsenschluss die finalen Verkaufszahlen der Modelle S, X und 3 für Q4/2017 bekannt gegeben. Alles in allem habe es 29.870 Fahrzeuge an seine Kunden ausgeliefert, Analysten hätten mit 30.000 Verkäufen gerechnet. De facto im Rahmen der Erwartungen - doch die wichtigste Produktionsziffer, die des Model 3, habe Tesla deutlich verfehlt. Die Folge: Elon Musk müsse seine Ziele wieder verschieben.Nur 1.550 Model 3 habe Tesla im letzten Abschnitt des Jahres 2017 verkauft. Analysten hätten im Schnitt mit 4.000 Stück gerechnet. Der Elektroauto-Bauer liege damit sogar unter den pessimistischsten Schätzungen von Cowen-Analyst Jeffrey Osborne (2.250 Modelle in Q4) und Gene Munster von Loup Ventures (2.500 Fahrzeuge). Positiv hervorzuheben seien dagegen die Verkaufszahlen der älteren Modelle S und X.Musk habe vor zwei Monaten betont, zum Ende Q1/2018 5.000 Model 3 pro Woche herzustellen. Das Ziel habe er abermals verschoben und vertröste seine Investoren jetzt auf Ende Juni. Analysten sollten in Kürze ihre Einschätzungen für die ambitioniert bewertete Aktie bearbeiten und womöglich ihre Kursziele senken. Denn das Vertrauen schwinde.Der US-Konzern scheine weiter Schwierigkeiten zu haben, die Massenproduktion des Model 3 hochzufahren. Offen bleibe auch die Frage, ob er mit diesem Fahrzeug Geld verdiene. Ferner schwinde der Vorsprung gegenüber der Konkurrenz. Daimler, BMW und Co würden eine massive Elektroauto-Offensive fahren und den Markt in den nächsten Jahren mit feschen Stromern schwemmen.Anleger verharren vorerst weiter an der Seitenlinie und warten klare positive charttechnische Impulse bei dem ohnehin spekulativen und hoch bewerteten Papier ab, so Michel Doepke von "Der Aktionär". (Analyse vom 04.01.2018)Börsenplätze Tesla-Aktie:XETRA-Aktienkurs Tesla-Aktie:258,50 Euro -2,82% (04.01.2018, 09:51)