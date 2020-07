Tradegate-Aktienkurs Tesla-Aktie:

1.319,20 EUR +0,09% (17.07.2020, 16:06)



XETRA-Aktienkurs Tesla-Aktie:

1.322,40 EUR +1,71% (17.07.2020, 15:52)



Nasdaq-Aktienkurs Tesla-Aktie:

1.514,56 USD +0,93% (17.07.2020, 15:52)



ISIN Tesla-Aktie:

US88160R1014



WKN Tesla-Aktie:

A1CX3T



Ticker-Symbol Tesla-Aktie Deutschland:

TL0



Ticker-Symbol Tesla-Aktie Nasdaq:

TSLA



Kurzprofil Tesla Inc.:



Tesla Inc. (ISIN: US88160R1014, WKN: A1CX3T, Ticker-Symbol: TL0, Nasdaq-Symbol: TSLA) ist einer der weltweit führenden Hersteller von Elektro-Sportwagen. Tesla Motors produziert emissionsfreie Seriensportwagen (Tesla Roadster) und Premium-Limousinen (Tesla Model S).



Daneben verkauft Tesla Inc. verschiedene Komponenten für elektrische Antriebsstränge an führende Autohersteller wie Daimler oder Toyota.



Mit der Übernahme des Sonnenstromunternehmens SolarCity knüpft Tesla an die Strategie an ein integrierter Großkonzern zu werden.



Hauptsitz von Tesla Inc. ist Palo Alto, Kalifornien, USA.



CEO: Elon Musk (17.07.2020/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Tesla-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Jochen Kauper vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von Tesla Inc. (ISIN: US88160R1014, WKN: A1CX3T, Ticker-Symbol: TL0, Nasdaq-Symbol: TSLA) unter die Lupe.Der Autotitel habe eine beeindruckende Rally hinter sich. Seit dem Corona-Tief bei rund 350 Dollar sei es bis auf 1.500 Dollar aufwärts gegangen. Die Anleger würden Teslas Position in Sachen E-Mobility, autonomes Fahren und dem eigens entwickelten Betriebssystem honorieren. Dennoch: Sei die Tesla-Aktie zu weit gelaufen?Der Elektroautobauer komme aktuell auf einen Börsenwert von umgerechnet 246 Mrd. Euro. Zum Vergleich, Volkswagen bringe es aktuell auf 72 Mrd. Euro, BMW komme auf 36 Mrd. Euro und Daimler weise eine Marktkapitalisierung von 42 Mrd. Euro auf. "Der gewaltige Technologievorsprung treibt Tesla, vielleicht auch zu stark", sage Autoexperte Ferdinand Dudenhöffer vom CAR-Institut gegenüber dem AKTIONÄR.Tesla werde in fünf Jahren der größte Konkurrent der deutschen Autobauer und sei dann bei jährlich 1,5 Millionen Autos plus X. "Keiner kann CAR-IT so gut wie Tesla. Der erste echte Autopilot wird in ein paar Jahren von Elon Musk kommen, gleichgültig welche Urteile das Landgericht München I da spricht", so Dudenhöffer.Der Vorsprung vor der Konkurrenz wie VW oder BMW liege nicht im Bau der Autos, sondern in der Software. "Elon Musk hat den zentralen Rechner für seine Autos seit Model 3. Keiner kann das bis jetzt. Und Musk definiert die Hardware und die Software. Das wird kein Autobauer der Welt in den nächsten 5 Jahren aufholen."Damit nicht genug. Tesla habe bislang auch noch eine komfortable Position bei batterieelektrischen Autos. "Die Frage bleibt, wie schnell sich die Gewinne entwickeln. Sicher steckt im Aktienkurs wie seit Jahren bei Tesla viel Phantasie. Aber bei seinen Technologie- und Ausbauplänen hat Elon Musk immer geliefert", so Dudenhöffer.Die Tesla-Aktie habe längst eine Fahnenstange ausgebildet. Das Risiko eines stärkeren Rückschlags werde mit jedem Tag größer.Neukäufe würden nur nach einer ausgeprägten Korrektur infrage kommen. Wer bereits investiert ist, sollte die Gewinne laufen lassen, so Jochen Kauper von "Der Aktionär". Gewinnmitnahmen sollten jedoch den Weg der Tesla-Aktie nach oben begleiten. (Analyse vom 17.07.2020)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Tesla-Aktie: