ISIN Tesla-Aktie:

US88160R1014



WKN Tesla-Aktie:

A1CX3T



Ticker Symbol Tesla-Aktie Deutschland:

TL0



Ticker Symbol Tesla-Aktie Nasdaq:

TSLA



Kurzprofil Tesla Inc.:



Tesla Inc. (ISIN: US88160R1014, WKN: A1CX3T, Ticker-Symbol: TL0, Nasdaq-Symbol: TSLA) ist einer der weltweit führenden Hersteller von Elektro-Sportwagen. Tesla Motors produziert emissionsfreie Seriensportwagen (Tesla Roadster) und Premium-Limousinen (Tesla Model S).



Daneben verkauft Tesla Inc. verschiedene Komponenten für elektrische Antriebsstränge an führende Autohersteller wie Daimler oder Toyota.



Mit der Übernahme des Sonnenstromunternehmens SolarCity knüpft Tesla an die Strategie an ein integrierter Großkonzern zu werden.



Hauptsitz von Tesla Inc. ist Palo Alto, Kalifornien, USA.



CEO: Elon Musk (06.07.2017/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Tesla-Aktie unter Druck - Längere Abwärtsbewegung steht bevor? AktienanalysePessimistisch zeigt sich Markus Horntrich, Chefredakteur vom Anlegermagazin "Der Aktionär", in einer aktuellen Aktienanalyse für die Aktie des Elektroautoherstellers Tesla Inc. (ISIN: US88160R1014, WKN: A1CX3T, Ticker-Symbol: TL0, Nasdaq-Symbol: TSLA).Die Tesla-Aktie habe gestern ein Minus von 7% verbucht. Ausschlaggebend sei zum einen die Tatsache gewesen, dass man im 1. Halbjahr das Absatzziel verfehlt habe. Gestern habe auch ein Research-Report von Goldman Sachs auf die Stimmung gedrückt, der ein Kursziel von 180 USD ausgerufen habe - im Vergleich zum Hoch sei das annähernd eine Halbierung. Die Tesla-Aktie stehe also zu Recht unter Druck. Für den Aktienprofi sei die Tesla-Aktie auch einer der Werte, die zu teuer seien.Was die Charttechnik betreffe, habe die Tesla-Aktie den Aufwärtstrend gebrochen. Es sei also durchaus möglich, dass die Tesla-Aktie die 200-Tage-Linie bei 240 Euro in den nächsten Tagen oder Wochen angehen werde.Möglicherweise stehe dann eine längere Abwärtsbewegung bei der Tesla-Aktie bevor, so Markus Horntrich, Chefredakteur vom Anlegermagazin "Der Aktionär", im Interview mit "Der Aktionär TV". (Analyse vom 06.07.2017)XETRA-Aktienkurs Tesla-Aktie:280,75 Euro -4,56% (06.07.2017, 12:55)Tradegate-Aktienkurs Tesla-Aktie:280,25 Euro -2,86% (06.07.2017, 13:10)Nasdaq-Aktienkurs Tesla-Aktie:USD 327,09 -7,24% (05.07.2017, 22:00)