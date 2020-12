XETRA-Aktienkurs Tesla-Aktie:

Kurzprofil Tesla Inc.:



Tesla Inc. (ISIN: US88160R1014, WKN: A1CX3T, Ticker-Symbol: TL0, Nasdaq-Symbol: TSLA) ist einer der weltweit führenden Hersteller von Elektro-Sportwagen. Tesla Motors produziert emissionsfreie Seriensportwagen (Tesla Roadster) und Premium-Limousinen (Tesla Model S).



Daneben verkauft Tesla Inc. verschiedene Komponenten für elektrische Antriebsstränge an führende Autohersteller wie Daimler oder Toyota.



Mit der Übernahme des Sonnenstromunternehmens SolarCity knüpft Tesla an die Strategie an ein integrierter Großkonzern zu werden.



Hauptsitz von Tesla Inc. ist Palo Alto, Kalifornien, USA.



CEO: Elon Musk. (08.12.2020/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Tesla-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Andreas Deutsch vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Elektrowagen-Herstellers Tesla Inc. (ISIN: US88160R1014, WKN: A1CX3T, Ticker-Symbol: TL0, Nasdaq-Symbol: TSLA) unter die Lupe.Tesla wolle sich mit einer weiteren Kapitalerhöhung noch mehr frisches Geld für seinen Wachstumskurs besorgen. Insgesamt könnte Tesla durch die Ausgabe neuer Papiere bis zu 5 Mrd. Dollar einnehmen, heiße es in einem bei der SEC eingereichten Dokument. Die Tesla-Aktie tauche ab.Es sei bereits die dritte Kapitalerhöhung im laufenden Jahr, nachdem sich der Elektroautobauer schon zuvor mit der Ausgabe neuer Aktien viel Geld besorgt habe.Tesla investiere aktuell in verschiedene kostspielige Projekte, darunter der Bau seines ersten europäischen Werks bei Berlin, und die Entwicklung seiner Autos. Entsprechend hoch sei der Kapitalbedarf des E-Auto-Pioniers um Starunternehmer Elon Musk.Das Unternehmen nutze mit der Kapitalerhöhung den jüngsten Rekordlauf seiner Anteilsscheine, die erst zum Wochenstart auf ein Rekordhoch von fast 649 Dollar gestiegen seien. Im laufenden Jahr 2020 habe sich der Kurs fast verachtfacht.Die Tesla-Aktie sei heiß gelaufen, eine Korrektur sei nur eine Frage der Zeit. Möglicherweise sei das Minus von 2,3 Prozent im vorbörslichen Dienstaghandel erst der Anfang.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Tesla-Aktie:Tradegate-Aktienkurs Tesla-Aktie:518,50 EUR -2,24% (08.12.2020, 15:43)