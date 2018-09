Nasdaq-Aktienkurs Tesla-Aktie:

USD 273,41 -11,09% (28.09.2018, 18:03)



ISIN Tesla-Aktie:

US88160R1014



WKN Tesla-Aktie:

A1CX3T



Ticker Symbol Tesla-Aktie Deutschland:

TL0



Ticker Symbol Tesla-Aktie Nasdaq:

TSLA



Kurzprofil Tesla Inc.:



Tesla Inc. (ISIN: US88160R1014, WKN: A1CX3T, Ticker-Symbol: TL0, Nasdaq-Symbol: TSLA) ist einer der weltweit führenden Hersteller von Elektro-Sportwagen. Tesla Motors produziert emissionsfreie Seriensportwagen (Tesla Roadster) und Premium-Limousinen (Tesla Model S).



Daneben verkauft Tesla Inc. verschiedene Komponenten für elektrische Antriebsstränge an führende Autohersteller wie Daimler oder Toyota. Zuletzt wurde SolarCity übernommen.



Hauptsitz von Tesla Inc. ist Palo Alto, Kalifornien, USA.



CEO: Elon Musk (28.09.2018/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





New York (www.aktiencheck.de) - Tesla-Aktienanalyse von Analyst Itay Michaeli von der Citigroup:Im Rahmen einer Aktienanalyse rät Analyst Itay Michaeli von der Citigroup Anlegern nunmehr die Aktien von Tesla Inc. (ISIN: US88160R1014, WKN: A1CX3T, Ticker-Symbol: TL0, Nasdaq-Symbol: TSLA) zu verkaufen.In einem Szenario in dem CEO Musk den Vorstandsposten bei Tesla Inc. räumen müsse werde die Marke "Tesla" Schaden nehmen, Vertrauen der Anteilseigner verloren gehen und die Möglichkeit zur Beschaffung von frischen Kapital eingeschränkt. Dadurch würde sich angesichts der bilanziellen Verfassung von Tesla das Risiko einer Abwärtsspirale erhöhen.Selbst wenn Musk im Falle einer Einigung mit der SEC an Bord bleibe, dürfte der Reputationsschaden den Aktienkurs soweit belasten, dass eine Rückkehr zum "Normalzustand" kaum wahrscheinlich sei.Analyst Itay Michaeli beurteilt das Chance/Risiko-Profil der Tesla-Aktie nunmehr klar negativ.Die Aktienanalysten der Citigroup stufen in ihrer Tesla-Aktienanalyse den Titel von "neutral" auf "sell" zurück und senken das Kursziel von 356,00 auf 225,00 USD.Börsenplätze Tesla-Aktie:XETRA-Aktienkurs Tesla-Aktie:234,89 Euro -10,96% (28.09.2018, 17:35)Tradegate-Aktienkurs Tesla-Aktie:233,10 Euro -11,68% (28.09.2018, 18:03)