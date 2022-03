Zudem habe ein Übernahmevorhaben Aufmerksamkeit auf sich gezogen: HP Inc. (ISIN: US40434L1052, WKN: A142VP, Ticker-Symbol: 7HP, NYSE-Symbol: HPQ) wolle den Headset-Hersteller Plantronics (ISIN: US7274931085, WKN: 889373, Ticker-Symbol: PTM, NYSE-Tikcer-Symbol: POLY) für USD 3,3 Mrd. bzw. USD 40 je Aktie übernehmen. Die Transaktion solle ausschließlich in bar abgewickelt werden. Die Aktien von Plantronics seien in der Folge um 52,6% auf USD 39,99 nach oben geschossen. Die Papiere des Laptop- und Druckerherstellers HP Inc. seien dagegen um 2,7% abgesunken.



Die Aktien von Altria (ISIN: US02209S1033, WKN: 200417, Ticker-Symbol: PHM7, NYSE-Symbol: MO) hätten gestern 3% an Wert eingebüßt, jene von Philip Morris (ISIN: US7181721090, WKN: A0NDBJ, Ticker-Symbol: 4I1, NYSE-Symbol: PM) 1,5%. Gemäß einem Bericht im "Wall Street Journal" wolle Walmart (ISIN: US9311421039, WKN: 860853, Ticker-Symbol: WMT, NYSE-Symbol: WMT) in einigen Geschäften in Staaten wie Kalifornien, Florida, New Mexico und Arkansas keine Zigaretten mehr verkaufen.



Unter Druck seien auch Aktien von Ölunternehmen gestanden. Sie hätten unter den jüngst wieder deutlich sinkenden Ölpreisen gelitten. So hätten die Chevron-Aktien (ISIN: US1667641005, WKN: 852552, Ticker-Symbol: CHV, NYSE-Symbol: CVX) um 1,8% nachgegeben, jene von ExxonMobil (ISIN: US30231G1022, WKN: 852549, Ticker-Symbol: XONA, NYSE-Symbol: XOM) um 2,8% und ConocoPhillips (ISIN: US20825C1045, WKN: 575302, Ticker-Symbol: YCP, NYSE-Symbol: COP) gar um 3,7%. (29.03.2022/ac/a/m)





Wien (www.aktiencheck.de) - Im gestrigen Handelstag zählten die Aktien von Tesla (ISIN: US88160R1014, WKN: A1CX3T, Ticker-Symbol: TL0, NASDAQ-Symbol: TSLA) mit einem Plus von gut 8% zu den Spitzenwerten an der auch ansonsten starken NASDAQ, so die Analysten der Raiffeisen Bank International AG.Sie hätten ihre jüngste Erholungsrally fortgesetzt und von der Ankündigung des Elektroauto-Herstellers profitiert, die Zustimmung der Aktionäre für einen weiteren Aktiensplit einholen zu wollen. Seit Mitte März hätten die Tesla-Aktien um fast 45% zugelegt und lägen damit immerhin schon wieder auf dem zuletzt Ende Januar gesehenen Kursniveau.