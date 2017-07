ISIN Tesla-Aktie:

US88160R1014



WKN Tesla-Aktie:

A1CX3T



Ticker Symbol Tesla-Aktie Deutschland:

TL0



Ticker Symbol Tesla-Aktie Nasdaq:

TSLA



Kurzprofil Tesla Inc.:



Tesla Inc. (ISIN: US88160R1014, WKN: A1CX3T, Ticker-Symbol: TL0, Nasdaq-Symbol: TSLA) ist einer der weltweit führenden Hersteller von Elektro-Sportwagen. Tesla Motors produziert emissionsfreie Seriensportwagen (Tesla Roadster) und Premium-Limousinen (Tesla Model S).



Daneben verkauft Tesla Inc. verschiedene Komponenten für elektrische Antriebsstränge an führende Autohersteller wie Daimler oder Toyota.



Mit der Übernahme des Sonnenstromunternehmens SolarCity knüpft Tesla an die Strategie an ein integrierter Großkonzern zu werden.



Hauptsitz von Tesla Inc. ist Palo Alto, Kalifornien, USA.



CEO: Elon Musk





(05.07.2017/ac/a/n)

New York (www.aktiencheck.de) - Tesla-Aktienanalyse von Analyst Toni Sacconaghi von Sanford C. Bernstein & Co:Laut einer Aktienanalyse äußert Analyst Toni Sacconaghi vom Investmenthaus Sanford C. Bernstein & Co in Bezug auf die Aktien von Tesla Inc. (ISIN: US88160R1014, WKN: A1CX3T, Ticker-Symbol: TL0, Nasdaq-Symbol: TSLA) weiterhin die Erwartung einer marktkonformen Kursentwicklung.Die Auslieferungsdaten von Tesla Inc. für das zweite Quartal würden mehr Fragen aufwerfen als Antworten geben. Unter dem Strich seien die Zahlen leicht enttäuschend gewesen.Es stelle sich die beispielsweise Frage, warum Tesla nicht schon bei der Vorstellung der Q1-Quartalszahlen auf die Engpässe bei der Batterieproduktion eingegangen sei. Die Lagerbestände seien nun schon das dritte Quartal in Folge substanziell angestiegen. Fragen im Hinblick auf die Nachfrage nach dem Model S und Model X würden sich daher stellen. Warum terminiere Tesla die Bekanntgabe des Berichts nach Börsenschluss ausgerechnet vor einem Feiertag?Analyst Toni Sacconaghi weist noch einmal darauf hin, dass die Investmentthese auf dem Erfolg und dem Produktionshochlauf des Model 3 beruhe sowie auf der Fähigkeit des Unternehmens das Fahrzeug profitabel zu machen.Die Aktienanalysten von Sanford C. Bernstein & Co bestätigen in ihrer Tesla-Aktienanalyse das "market perform"-Votum sowie das Kursziel von 250,00 USD.XETRA-Aktienkurs Tesla-Aktie:295,10 Euro -5,11% (05.07.2017, 17:10)Tradegate-Aktienkurs Tesla-Aktie:293,24 Euro -5,26% (05.07.2017, 17:25)Nasdaq-Aktienkurs Tesla-Aktie:USD 332,30 -5,76% (05.07.2017, 17:26)