ISIN Tesla-Aktie:

US88160R1014



WKN Tesla-Aktie:

A1CX3T



Ticker-Symbol Tesla-Aktie Deutschland:

TL0



Ticker-Symbol Tesla-Aktie Nasdaq:

TSLA



Kurzprofil Tesla Inc.:



Tesla Inc. (ISIN: US88160R1014, WKN: A1CX3T, Ticker-Symbol: TL0, Nasdaq-Symbol: TSLA) ist einer der weltweit führenden Hersteller von Elektro-Sportwagen. Tesla Motors produziert emissionsfreie Seriensportwagen (Tesla Roadster) und Premium-Limousinen (Tesla Model S).



Daneben verkauft Tesla Inc. verschiedene Komponenten für elektrische Antriebsstränge an führende Autohersteller wie Daimler oder Toyota.



Mit der Übernahme des Sonnenstromunternehmens SolarCity knüpft Tesla an die Strategie an ein integrierter Großkonzern zu werden.



Hauptsitz von Tesla Inc. ist Palo Alto, Kalifornien, USA.



CEO: Elon Musk. (08.05.2020/ac/a/n)



Paris (www.aktiencheck.de) - Tesla-Aktie könnte weiter zulegen - ChartanalyseDas Jahr 2020 läuft für die Tesla-Aktie (ISIN: US88160R1014, WKN: A1CX3T, Ticker-Symbol: TL0, Nasdaq-Symbol: TSLA) bisher sehr volatil ab, wie aus der Veröffentlichung "dailyAKTIEN" der BNP Paribas hervorgeht.Zu Beginn des Jahres habe die Tesla-Aktie ein Allzeithoch nach dem nächsten markiert und sei bis 4. Februar auf das aktuelle Allzeithoch bei 968,99 USD geklettert. Anschließend sei der Wert massiv unter Druck geraten und auf ein Tief bei 350,51 USD gefallen. Seit 18. März lege der Wert wieder zu. Nach den letzten Quartalszahlen sei die Aktie sogar auf ein Hoch bei 869,82 USD gesprungen. Danach sei es aber zu Gewinnmitnahmen und einem Test des Aufwärtstrends seit 18. März gekommen. Dieser sei erfolgreich verlaufen. Die Aktie habe sich mit einer langen weißen Kerze am Montag von diesem Trend gelöst, komme allerdings seitdem nicht mehr weiter voran.Die Tesla-Aktie befinde sich in einer guten Ausgangslage und könnte in den nächsten Tagen weiter zulegen. Ein Anstieg über das Hoch vom Dienstag bei 798,92 USD wäre ein kleines Kaufsignal. Anschließend könnte der Wert in Richtung 869,82 und 968,99 USD ansteigen. Sollte es allerdings zu einem Rückfall unter das Tief vom Freitag bei 683,04 EUR kommen, dann könnte es zu einer weiteren Konsolidierungswelle in Richtung 614,67 USD oder sogar 496,00 USD kommen. (Analyse vom 08.05.2020)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze Tesla-Aktie:729,70 EUR +1,28% (08.05.2020, 08:38)XETRA-Aktienkurs Tesla-Aktie:720,10 EUR +0,49% (07.05.2020, 17:35)Nasdaq-Aktienkurs Tesla-Aktie:780,04 USD -0,32% (07.05.2020, 22:00)