Die Tesla-Aktie (ISIN: US88160R1014, WKN: A1CX3T, Ticker-Symbol: TL0, NASDAQ-Symbol: TSLA) übersprang am Montag schließlich auch auf Eurobasis die Marke von 1.000, so die Analysten der Raiffeisen Bank International AG.Nach nur 7 Monaten im Amt habe GameStops (ISIN: US36467W1099, WKN: A0HGDX, Ticker-Symbol: GS2C, NYSE-Symbol: GME) COO Jenna Owens, früher Managerin bei Amazon.com (ISIN: US0231351067, WKN: 906866, Ticker-Symbol: AMZ, NASDAQ-Symbol: AMZN) und Google, das Unternehmen verlassen. Grund dürften Probleme im operativen Geschäft sein. Die als Meme-Titel verschriene Aktie habe darauf zwischenzeitlich um mehr als 10% zugelegt.Die Erste Bank (ISIN AT0000652011, WKN: 909943, Ticker-Symbol: EBO, Wien: EBS, Nasdaq OTC-Symbol: EBKOF) habe heute Früh recht solide Q3-Zahlen berichtet, wobei der Nettogewinn primär in Folge von Risikokostenauflösungen rd. 10% über den Erwartungen gelegen habe. Zudem sei der Ausblick für 2021 leicht angehoben worden.