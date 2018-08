Nasdaq-Aktienkurs Tesla-Aktie:

USD 302,00 -0,99% (30.08.2018, 15:23, vorbörslich)



ISIN Tesla-Aktie:

US88160R1014



WKN Tesla-Aktie:

A1CX3T



Ticker Symbol Tesla-Aktie Deutschland:

TL0



Ticker Symbol Tesla-Aktie Nasdaq:

TSLA



Kurzprofil Tesla Inc.:



Tesla Inc. (ISIN: US88160R1014, WKN: A1CX3T, Ticker-Symbol: TL0, Nasdaq-Symbol: TSLA) ist einer der weltweit führenden Hersteller von Elektro-Sportwagen. Tesla Motors produziert emissionsfreie Seriensportwagen (Tesla Roadster) und Premium-Limousinen (Tesla Model S).



Daneben verkauft Tesla Inc. verschiedene Komponenten für elektrische Antriebsstränge an führende Autohersteller wie Daimler oder Toyota. Zuletzt wurde SolarCity übernommen.



Hauptsitz von Tesla Inc. ist Palo Alto, Kalifornien, USA.



CEO: Elon Musk (30.08.2018/ac/a/n)



Schwarzach am Main (www.aktiencheck.de) - Tesla-Aktie ist nichts für schwache Nerven - AktienanalyseTesla (ISIN: US88160R1014, WKN: A1CX3T, Ticker-Symbol: TL0, Nasdaq-Symbol: TSLA)-Chef Elon Musk ist immer wieder für Überraschungen gut, so die Experten vom "ZertifikateJournal" in einer aktuellen Veröffentlichung.Per Twitter habe der Vorstandschef des Elektroautobauers angekündigt, dass das von ihm gegründete Unternehmen privatisiert werden solle, um sich ungestört auf die langfristige Mission konzentrieren zu können. Die Finanzierung des Deals sei bereits "gesichert", jetzt gelte es nur noch die Zustimmung der Aktionäre einzuholen, die dann die Möglichkeit hätten, entweder investiert zu bleiben, oder ihre Papiere zu je 420 Dollar je Stück zu verkaufen. Das Problem: Um den Deal zu finanzieren, hätten ohne Musks Anteil gerechnet, aber inklusive Schulden, bis zu 67 Mrd. Dollar aufgebracht werden müssen. Zwischenzeitlich habe der Tesla-Gründer zwar erklärt, er stehe mit Investoren im Austausch - "gesichert" sei aber nichts gewesen. Musks Tweet könnte daher Konsequenzen durch die Börsenaufsicht und Anlegerklagen wegen Marktmanipulation nach sich ziehen.Der Aktienkurs indes habe zuletzt mehr als 20 Prozent unter den ins Spiel gebrachten 420 Dollar notiert. Börsianer hätten als erhebliche Zweifel gehabt - zu recht, wie sich jetzt herausgestellt habe: Am Wochenende habe Musk erklärt, er habe seinen Plan aufgegeben, das Unternehmen von der Börse zu nehmen. Negative Reaktionen von Anlegern hätten ihn dazu bewogen. Der Zick-Zack-Kurs könnte die laufenden Ermittlungen der US-Börsenaufsicht zu Musks Aktionen noch befeuern.Die Tesla-Aktie ist also weiterhin nichts für Anleger mit schwachen Nerven, so die Experten vom "ZertifikateJournal". (Ausgabe 34/2018)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link XETRA-Aktienkurs Tesla-Aktie:259,86 Euro -1,57% (30.08.2018, 15:08)Tradegate-Aktienkurs Tesla-Aktie:259,72 Euro -0,31% (30.08.2018, 15:24)