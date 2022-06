Börsenplätze Tesla-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Tesla-Aktie:

657,10 EUR -8,85% (03.06.2022, 21:41)



XETRA-Aktienkurs Tesla-Aktie:

662,80 EUR -9,11% (03.06.2022, 17:35)



NASDAQ-Aktienkurs Tesla-Aktie:

704,485 USD -9,10% (03.06.2022, 21:27)



ISIN Tesla-Aktie:

US88160R1014



WKN Tesla-Aktie:

A1CX3T



Ticker-Symbol Tesla-Aktie:

TL0



NASDAQ-Symbol Tesla-Aktie:

TSLA



Kurzprofil Tesla Inc.:



Tesla Inc. (ISIN: US88160R1014, WKN: A1CX3T, Ticker-Symbol: TL0, NASDAQ-Symbol: TSLA) ist einer der weltweit führenden Hersteller von Elektro-Sportwagen. Tesla Motors produziert emissionsfreie Seriensportwagen (Tesla Roadster) und Premium-Limousinen (Tesla Model S). Daneben verkauft Tesla Inc. verschiedene Komponenten für elektrische Antriebsstränge an führende Autohersteller wie Daimler oder Toyota. Mit der Übernahme des Sonnenstromunternehmens SolarCity knüpft Tesla an die Strategie an ein integrierter Großkonzern zu werden.



Hauptsitz von Tesla Inc. ist Palo Alto, Kalifornien, USA, CEO: Elon Musk. (03.06.2022/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Tesla-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Benedikt Kaufmann vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie von Tesla Inc. (ISIN: US88160R1014, WKN: A1CX3T, Ticker-Symbol: TL0, NASDAQ-Symbol: TSLA) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Die Aktie von Tesla sei am heutigen Freitag mit einem Minus von zuletzt 9,2 Prozent der größte Verlierer im S&P 500 . Die Gründe dafür seien zahlreich und würden von einer Mail an die Tesla-Mitarbeiter über einen Produktionsverlust von 50.000 Fahrzeugen bis hin zu einem "superschlechten Gefühl" von Elon Musk reichen.Am kräftigsten auf die Tesla-Aktie werde am Freitag wohl eine interne Mail Musks an die Führungsebene gedrückt haben. Darin bezeichne der Firmenchef eine Reduzierung der Mitarbeiter um etwa 10 Prozent als notwendig - wenn auch nicht in allen Bereichen, so solle in der Produktion von Fahrzeugen und Batterien die Zahl der Angestellten pro Stunde sogar steigen.Grund für diese Entscheidung sei Musks düsterer Blick auf die Konjunkturentwicklung. Er habe "ein superschlechtes Gefühl" bezüglich der Wirtschaft, habe es in der Mail geheißen. Wedbush-Analyst Dan Ives vermute, der Tesla-Gründer könnte seine Anleger auf noch schlechtere Nachrichten aus China vorbereiten, wo man mit Fabrikschließungen zu kämpfen habe.Tatsächlich hätten die Analysten von Cowen heute geschrieben, dass die jüngste Schließung des Tesla-Werks in Shanghai bis zu 50.000 Fahrzeuge gekostet haben könnte. Die Verlangsamung in der profitablen Region komme dabei zu den bereits bestehenden Lieferketten-Problemen in den USA dazu.Bei der Aktie von Tesla gehe es derzeit hin und her. Die aktuellen Probleme in den weltweiten Lieferketten, die Rezessionssorgen und die Unruhe im Zusammenhang mit der möglichen Twitter-Übernahme hätten zuletzt für Druck gesorgt. Langfristig bleibe das Papier aber ganz klar aussichtsreich.Bei der Aktie von Tesla ist derzeit Geduld gefragt, so Benedikt Kaufmann von "Der Aktionär". (Analyse vom 03.06.2022)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link