Kurzprofil Tesla Inc.:



Tesla Inc. (ISIN: US88160R1014, WKN: A1CX3T, Ticker-Symbol: TL0, NASDAQ-Symbol: TSLA) ist einer der weltweit führenden Hersteller von Elektro-Sportwagen. Tesla Motors produziert emissionsfreie Seriensportwagen (Tesla Roadster) und Premium-Limousinen (Tesla Model S). Daneben verkauft Tesla Inc. verschiedene Komponenten für elektrische Antriebsstränge an führende Autohersteller wie Daimler oder Toyota. Mit der Übernahme des Sonnenstromunternehmens SolarCity knüpft Tesla an die Strategie an ein integrierter Großkonzern zu werden.



Hauptsitz von Tesla Inc. ist Palo Alto, Kalifornien, USA, CEO: Elon Musk. (11.11.2021/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Tesla-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Jochen Kauper vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie des Herstellers von Elektrofahrzeugen Tesla Inc. (ISIN: US88160R1014, WKN: A1CX3T, Ticker-Symbol: TL0, NASDAQ-Symbol: TSLA) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Nach seiner aufsehenerregenden Twitter-Abstimmung vom Wochenende habe Tesla-Chef Elon Musk erstmals seit Jahren wieder Aktien seines Unternehmens zu Geld gemacht. Die Aktie habe wieder den Vorwärtsgang eingelegt.Am Montag habe Elon Musk mehr als 930.000 Papiere von Tesla verkauft und damit rund 1,1 Milliarden Dollar (1,0 Mrd Euro) eingenommen. Das sei am Mittwochabend (Ortszeit) aus einer Pflichtmitteilung an die US-Börsenaufsicht SEC hervorgegangen. Musk halte immer noch mehr als 170 Millionen Tesla-Aktien. Es sei laut der Nachrichtenagentur Bloomberg das erste Mal seit 2016, dass der Multimilliardär sich von Aktien des Elektroautobauers trenne.Musk verkaufe, um mit den Einnahmen Steuern zu zahlen. Da er bei Tesla in Aktien-Optionen entlohnt werde, könne er - zumindest wenn er diese ziehe - Barmittel gebrauchen, um fällige Einkommensteuern zu begleichen. Parallel zum Aktienverkauf habe Musk nun 2,15 Millionen Optionen von 2012 im Wert von rund 2,5 Milliarden Dollar ausgeübt.Tesla habe in den vergangenen Jahren eine massive Börsenrally erlebt, die Musk laut Milliardärs-Charts wie der "Forbes"-Liste oder "Bloomberg Billionaires" - zumindest auf dem Papier - mit einem geschätzten Vermögen von fast 300 Milliarden Dollar zum reichsten Menschen der Welt gemacht habe. Musk habe am Wochenende bei Twitter Nutzer abstimmen lassen, ob er zehn Prozent seiner Tesla-Aktien verkaufen solle. 58 Prozent der 3,5 Millionen Stimmen seien dafür gewesen.Wenn sich Musk wie versprochen ans Ergebnis des Twitter-Votums halte, dürfte sein jetziger Verkauf von weniger als einem Prozent seiner Tesla-Anteile nur der Anfang gewesen sein. Der Tesla-Chef habe bei der Abstimmung auf eine Debatte um Steuervermeidung von Superreichen und Pläne für Abgaben auf unrealisierte Kursgewinne angespielt. Was Musk mit der Abstimmung letztlich habe bezwecken wollen und inwieweit er ohnehin vorgehabt habe, Aktien zu verkaufen, darüber könne bislang nur spekuliert werden. Aus der SEC-Mitteilung gehe hervor, dass zumindest der aktuelle Verkauf bereits über zwei Monate vor dem Votum geplant gewesen sei.Nun ja, es sei nicht verwerflich, bei steigenden Kursen Kasse zu machen. Allen voran wenn man wie Elon Musk noch immer rund 16 Prozent der Tesla-Aktien halte. Andere derzeitige und ehemalige Vorstandsmitglieder von Tesla, darunter Robyn Denholm, Kimbal Musk, Ira Ehrenpreis und Antonio Gracias, hätten seit dem 28. Oktober ebenfalls Aktien verkauft.Auch Tesla-Bulle Cathie Wood von ARK-Invest sei zuletzt immer wieder auf der Seite der Verkäufer aufgetreten. Dadurch sollte der Anteil an Tesla in ihren Fonds nicht zu groß werden, nachdem die Aktie in den letzten Monaten explodiert sei.Die Verkäufe würden allerdings nichts an ihrer positiven Einschätzung zu Tesla ändern, was die Zukunft angehe.Der Aufwärtstrend der Aktie sei nach wie vor intakt. Nach der scharfen Korrektur in den letzten Tagen habe das Papier am Mittwoch wieder nach oben gedreht. Anleger sollten sich weiter auf eine hohe Volatilität einstellen. Anleger sollen die Tesla-Aktie halten, so Jochen Kauper von "Der Aktionär". (Analyse vom 11.11.2021)