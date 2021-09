ISIN Tesla-Aktie:

US88160R1014



WKN Tesla-Aktie:

A1CX3T



Ticker-Symbol Tesla-Aktie:

TL0



NASDAQ-Symbol Tesla-Aktie:

TSLA



Kurzprofil Tesla Inc.:



Tesla Inc. (ISIN: US88160R1014, WKN: A1CX3T, Ticker-Symbol: TL0, NASDAQ-Symbol: TSLA) ist einer der weltweit führenden Hersteller von Elektro-Sportwagen. Tesla Motors produziert emissionsfreie Seriensportwagen (Tesla Roadster) und Premium-Limousinen (Tesla Model S).



Daneben verkauft Tesla Inc. verschiedene Komponenten für elektrische Antriebsstränge an führende Autohersteller wie Daimler oder Toyota.



Mit der Übernahme des Sonnenstromunternehmens SolarCity knüpft Tesla an die Strategie an ein integrierter Großkonzern zu werden.



Hauptsitz von Tesla Inc. ist Palo Alto, Kalifornien, USA.



CEO: Elon Musk. (08.09.2021/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Tesla-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Tim Temp vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Elektroautomobilherstellers Tesla Inc. (ISIN: US88160R1014, WKN: A1CX3T, Ticker-Symbol: TL0, NASDAQ-Symbol: TSLA) unter die Lupe.Die Tesla-Aktie habe im Wochenverlauf weiter zugelegt und setze damit die Erholungswelle fort. Aktuell präsentiere sich das Papier des US-Konzerns mit Relativer Stärke zum Gesamtmarkt. Am gestrigen Dienstag hätten die US-Indices Dow Jones und S&P 500 bis zu 1% schwächer notiert, aber die Tesla-Aktie habe um 2,6% zulegen können. Damit notiere sie nun an einem wichtigen Widerstand bei 753 USD. Ein starkes Zeichen, dass die Bullen weiter das Steuer fest in der Hand halten würden. Sobald der Kurs auch die Hürde bei 753 USD gemeistert habe, stehe als nächstes Etappenziel der Widerstand bei 780 USD im Fokus.Die Tesla-Aktie gebe weiter Gas und glänze mit Relativer Stärke. Der Trend sei weiter intakt und gesund, das Momentum stimme und Star-Investoren Cathie Wood trommele mal wieder kräftig die Werbetrommel für den kalifornischen Elektroautobauer, so Tim Temp vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 08.09.2021)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Tesla-Aktie:644,10 EUR +1,31% (08.09.2021, 14:04)XETRA-Aktienkurs Tesla-Aktie:642,10 EUR +1,21% (08.09.2021, 13:44)NASDAQ-Aktienkurs Tesla-Aktie:752,92 USD +2,64% (07.09.2021, 22:00)