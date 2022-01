Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link.



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Tesla-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Marion Schlegel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Elektroauto-Herstellers Tesla Inc. (ISIN: US88160R1014, WKN: A1CX3T, Ticker-Symbol: TL0, NASDAQ-Symbol: TSLA) unter die Lupe.Die Tesla-Aktie gebe zum Jahresstart gleich kräftig Gas. Der Titel gewinne vorbörslich rund sieben Prozent auf 1.130 Dollar. Grund für den Kurssprung seien starke Auslieferungszahlen im vergangenen Quartal.Wie der E-Autobauer bekannt gegeben habe, seien in den letzten drei Monaten des Jahres 308.600 Fahrzeuge an die Kunden gebracht worden. Im gesamten Jahr komme Tesla damit auf gut 936.000 Auslieferungen, ein Plus von 87 Prozent im Vergleich zu 2020.Der Vorreiter bei der Auto-Elektrifizierung wolle auf lange Sicht ein jährliches Plus von mindestens 50 Prozent bei den Auslieferungen halten. Die neuen Fabriken in Grünheide bei Berlin und in Texas sollten die nötigen Kapazitäten dafür schaffen. Bisher baue Tesla seine Fahrzeuge im Stammwerk im kalifornischen Fremont sowie im neuen Werk in Shanghai.Der Quartalsrekord sei überraschend für Analysten gekommen, die von 263.000 Autos ausgegangen seien. Im Vorjahresquartal habe Tesla gut 180.000 Autos ausgeliefert und im dritten Vierteljahr 2021 knapp 242.000.Die von US-Milliardär Elon Musk geführte Firma sei im vergangenen Jahr zwar auch von den Chip-Engpässen betroffen gewesen, die vielen Autobauern zu schaffen machen würden. Tesla habe deswegen ebenfalls die Produktion drosseln und zeitweise auch stoppen müssen. Aber der E-Autobauer habe auch einen Weg gefunden, seine Software schnell umzuschreiben, damit sie auf anderen Chips als den bisher verwendeten laufe. So habe Tesla mehr Auswahl bei den Bauteilen erhalten. Im Automarkt insgesamt habe es im vergangenen Jahr nach Einschätzung von Analysten nur ein Wachstum im niedrigen einstelligen Prozentbereich gegeben.Die Tesla-Aktie habe sich nach der Korrektur seit Anfang November zuletzt wieder deutlich über die 1.000-Dollar-Marke erholen können. Die nächsten Hürden würden im Bereich von 1.157 Dollar warten.Investierte Anleger bleiben bei der Tesla-Aktie dabei, so Marion Schlegel von "Der Aktionär". (Analyse vom 03.01.2022)(Mit Material von dpa-AFX)